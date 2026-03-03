Kupferpreis
Kupfer bricht ein: −-2,18 % auf 12.821,55 USD
Heftiger Rückgang am Kupfermarkt.
Kupfer London Rolling Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-1,97 %
|1 Monat
|-1,16 %
|3 Monate
|+13,84 %
|1 Jahr
|+37,02 %
Zur Veranschaulichung: Vor 10 Jahren notierte Kupfer London Rolling bei 4.816,11USD. Aus einer Anlage von 10.000USD wäre bis heute bei einem Kurs von 12.821,55USD ein Wert von 26.622,2USD geworden – ein Gewinn von +166,22 %.
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Kupfer London Rolling
wallstreetONLINE-Forum zeigt aktuelles Anleger-Sentiment zu Kupfer (London Rolling) überwiegend bullisch. Kurzfristig treibt der Q2-Rekordpreis von 5,64 USD/lb und steigende Nachfrage aus Netzausbau, Elektrifizierung und KI-Rechenzentren. Langfristig bleibt Angebot knapp: Chile-Produktion sinkt, Minen altern, Unterinvestitionen. UBS-Ziel rund 15.000 USD/t; EU-Nachfrage stark. 14-Tage-Veränderung nicht angegeben.
Zur Kupfer London Rolling Diskussion
Ob ein Investment in Kupfer London Rolling sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Kupfer London Rolling berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Kupfer London Rolling-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.