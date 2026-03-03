    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNVIDIA AktievorwärtsNachrichten zu NVIDIA

    Zwei neue Deals

    1 Aufrufe 1 0 Kommentare 0 Kommentare

    Nvidia zündet Milliarden-Turbo für KI-Infrastruktur

    Nvidia investiert 4 Milliarden US-Dollar in zwei Optikspezialisten und sichert sich Kapazitäten für die nächste KI-Welle. Die Börse reagiert sofort.

    Zwei neue Deals - Nvidia zündet Milliarden-Turbo für KI-Infrastruktur
    Foto: Ying Tang - picture alliance / NurPhoto

    Der Chipriese Nvidia treibt den Ausbau der KI-Infrastruktur mit einer milliardenschweren Doppelstrategie voran, wie das Wall Street Journal berichtet. Das Unternehmen investiert jeweils 2 Milliarden US-Dollar in Lumentum und Coherent. Ziel ist es, die Entwicklung fortschrittlicher optischer Technologien für KI-Rechenzentren zu beschleunigen.

    Beide Vereinbarungen sehen neben der Kapitalbeteiligung auch mehrjährige Kaufzusagen in Milliardenhöhe vor. Nvidia sichert sich damit den bevorzugten Zugang zu künftigen Produktionskapazitäten für moderne Laserprodukte. Diese Komponenten gelten als Schlüsseltechnologie für die nächste Ausbaustufe leistungsfähiger KI-Netzwerke.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Nvidia Corporation!
    Short
    190,04€
    Basispreis
    1,11
    Ask
    × 14,76
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    168,40€
    Basispreis
    0,94
    Ask
    × 14,62
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Schlüsseltechnologie für die nächste KI-Phase

    Lumentum und Coherent betonen, dass optische Verbindungstechnologien für den kommenden Entwicklungsschritt der KI-Infrastruktur entscheidend sind. Sie ermöglichen ultrahohe Bandbreiten und energieeffiziente Datenübertragungen zwischen KI-Systemen. Damit adressieren die Unternehmen ein zentrales Problem moderner Rechenzentren: steigende Datenmengen bei gleichzeitig wachsendem Energiebedarf.

    Die Investitionen sollen gezielt Forschung und Entwicklung stärken. Gleichzeitig bauen beide Firmen ihre Produktionskapazitäten in den Vereinigten Staaten aus. Nvidia unterstützt damit nicht nur technologische Innovation, sondern auch die industrielle Fertigung vor Ort.

    Börse dreht nach Rallye ins Minus

    An der Börse folgte auf die Euphorie zunächst Ernüchterung. Die Aktie von Lumentum verlor am Dienstag vorbörslich 6,41 Prozent und notierte bei 733,01 US-Dollar (Stand 13:05 Uhr MEZ). Am Vortag hatte das Papier noch 11,75 Prozent zugelegt und bei 783,25 US-Dollar geschlossen.

    Lumentum Holdings

    +11,73 %
    +13,84 %
    +80,06 %
    +158,38 %
    +1.103,98 %
    +1.353,44 %
    +805,21 %
    +3.103,39 %
    +4.509,12 %
    ISIN:US55024U1097WKN:A14WK0

    Auch Coherent geriet unter Druck. Die Aktie fiel vorbörslich um 4,03 Prozent auf 286,92 US-Dollar (Stand 13:06 Uhr MEZ). Zuvor war sie mit einem Plus von 15,44 Prozent bei 298,91 US-Dollar aus dem Handel gegangen.

    Coherent

    +15,44 %
    +17,22 %
    +28,83 %
    +81,85 %
    +293,30 %
    +589,21 %
    +254,49 %
    +1.278,10 %
    +1.934,79 %
    ISIN:US19247G1076WKN:A3DQXS

    Mit dem Schritt festigt Nvidia seine Rolle als Taktgeber im KI-Markt. Während der Konzern bislang vor allem durch leistungsstarke Grafikprozessoren dominierte, investiert er nun gezielt in die optische Infrastruktur hinter den Rechenzentren. Die Botschaft ist klar: Der Wettlauf um die nächste Generation künstlicher Intelligenz entscheidet sich nicht nur auf Chip-Ebene, sondern auch im Zusammenspiel aus Licht und Laser.

    Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    Reports
    Tech-Aktien schwanken – 3 Versorger mit Rückenwind
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurSaskia Reh
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Zwei neue Deals Nvidia zündet Milliarden-Turbo für KI-Infrastruktur Nvidia investiert 4 Milliarden US-Dollar in zwei Optikspezialisten und sichert sich Kapazitäten für die nächste KI-Welle. Die Börse reagiert sofort.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     