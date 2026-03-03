Nvidia zündet Milliarden-Turbo für KI-Infrastruktur

Beide Vereinbarungen sehen neben der Kapitalbeteiligung auch mehrjährige Kaufzusagen in Milliardenhöhe vor. Nvidia sichert sich damit den bevorzugten Zugang zu künftigen Produktionskapazitäten für moderne Laserprodukte. Diese Komponenten gelten als Schlüsseltechnologie für die nächste Ausbaustufe leistungsfähiger KI-Netzwerke.

Der Chipriese Nvidia treibt den Ausbau der KI-Infrastruktur mit einer milliardenschweren Doppelstrategie voran, wie das Wall Street Journal berichtet. Das Unternehmen investiert jeweils 2 Milliarden US-Dollar in Lumentum und Coherent. Ziel ist es, die Entwicklung fortschrittlicher optischer Technologien für KI-Rechenzentren zu beschleunigen.

Schlüsseltechnologie für die nächste KI-Phase

Lumentum und Coherent betonen, dass optische Verbindungstechnologien für den kommenden Entwicklungsschritt der KI-Infrastruktur entscheidend sind. Sie ermöglichen ultrahohe Bandbreiten und energieeffiziente Datenübertragungen zwischen KI-Systemen. Damit adressieren die Unternehmen ein zentrales Problem moderner Rechenzentren: steigende Datenmengen bei gleichzeitig wachsendem Energiebedarf.

Die Investitionen sollen gezielt Forschung und Entwicklung stärken. Gleichzeitig bauen beide Firmen ihre Produktionskapazitäten in den Vereinigten Staaten aus. Nvidia unterstützt damit nicht nur technologische Innovation, sondern auch die industrielle Fertigung vor Ort.

Börse dreht nach Rallye ins Minus

An der Börse folgte auf die Euphorie zunächst Ernüchterung. Die Aktie von Lumentum verlor am Dienstag vorbörslich 6,41 Prozent und notierte bei 733,01 US-Dollar (Stand 13:05 Uhr MEZ). Am Vortag hatte das Papier noch 11,75 Prozent zugelegt und bei 783,25 US-Dollar geschlossen.

Auch Coherent geriet unter Druck. Die Aktie fiel vorbörslich um 4,03 Prozent auf 286,92 US-Dollar (Stand 13:06 Uhr MEZ). Zuvor war sie mit einem Plus von 15,44 Prozent bei 298,91 US-Dollar aus dem Handel gegangen.

Mit dem Schritt festigt Nvidia seine Rolle als Taktgeber im KI-Markt. Während der Konzern bislang vor allem durch leistungsstarke Grafikprozessoren dominierte, investiert er nun gezielt in die optische Infrastruktur hinter den Rechenzentren. Die Botschaft ist klar: Der Wettlauf um die nächste Generation künstlicher Intelligenz entscheidet sich nicht nur auf Chip-Ebene, sondern auch im Zusammenspiel aus Licht und Laser.

Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion