Iran verbietet Export von Lebensmitteln
Für Sie zusammengefasst
- Iran verbietet Lebensmittelexporte wegen Krieg
- Ausfuhr Agrarprodukte vorerst komplett verboten
- Versorgung der Bevölkerung höchste Priorität!!
Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic
TEHERAN (dpa-AFX) - Angesichts des Kriegs hat der Iran sämtliche Lebensmittelexporte verboten. Einem Regierungsbeschluss zufolge sei auch die Ausfuhr von Agrarprodukten bis auf weiteres untersagt worden, berichtete die iranische Nachrichtenagentur Tasnim. Die Versorgung der Bevölkerung mit lebensnotwendigen Gütern sei zur Priorität erklärt worden./arb/DP/mis
