    Noch vor Iran-Krieg

    Inflationsgespenst geht in Europa wieder um!

    Der Iran-Krieg könnte Europas Wirtschaft in eine neue Krise stürzen! Inflationsgefahr durch steigende Gas- und Ölpreise. Doch schon vor dem Ausbruch des Iran-Kriegs ist die Inflation im Euroraum überraschend gestiegen.

    Durch den Iran-Krieg steigen die Preise für Gas und Erdöl stark an. Experten warnen vor einem Inflationsschub in Europa, der die Lebenshaltungskosten weiter in die Höhe treiben könnte. Tatsächlich sind die Verbraucherpreise in der Eurozone aber bereits im Februar 2026, also vor dem Ausbruch des Irankriegs, um 1,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gestiegen – nach 1,7 Prozent im Januar. Damit liegen sie knapp unter dem Zielwert der EZB von 2 Prozent. Analysten, die von Bloomberg befragt wurden, hatten jedoch einen unveränderten Wert erwartet.

    Auch die Kerninflation ohne schwankungsanfällige Lebensmittel- und Energiekosten überraschte die Ökonomen mit einem Anstieg auf 2,4 Prozent. Der aufmerksam beobachtete Dienstleistungsindex stieg auf 3,4 Prozent, wie Eurostat am Dienstag mitteilte.

    Die Europäische Zentralbank (EZB) beobachtet die Lage aufmerksam und hat bereits signalisiert, dass die Entwicklungen in der Region ihre geldpolitischen Entscheidungen beeinflussen könnten. Sollte die Inflation durch den anhaltenden Preisanstieg bei Energie weiter steigen, könnten Zinserhöhungen zur Stabilisierung der Wirtschaft nötig werden. Doch ist die EZB wirklich auf alles vorbereitet? Experten befürchten, dass die wirtschaftlichen Belastungen durch den Iran-Konflikt auch den europäischen Binnenmarkt destabilisieren könnten, was zu einem deutlichen wirtschaftlichen Rückgang führen würde.

    Einige Marktanalysten rechnen in den kommenden Monaten mit einem rasanten Anstieg der Inflationsrate – vor allem, wenn sich die geopolitische Krise weiter zuspitzt. Ein Preisschock bei Öl und Gas könnte Europa in eine wirtschaftliche Krise stürzen. 

    Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion


    Verfasst von Ferdinand Hammer
