GOLDMAN SACHS stuft Flatexdegiro auf 'Buy'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Flatexdegiro von 43 auf 45 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der jüngste Kurseinbruch passe nicht zu den mittelfristigen Wachstumsaussichten, schrieb Oliver Carruthers am Montagabend in seinem Rückblick auf das Strategie-Update./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.03.2026 / 18:52 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die flatexDEGIRO Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,84 % und einem Kurs von 32,02EUR auf Tradegate (03. März 2026, 13:20 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS
Analyst: Oliver Carruthers
Analysiertes Unternehmen: Flatexdegiro
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 45
Kursziel alt: 43
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
