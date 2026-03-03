GOLDMAN SACHS stuft NATIONAL GRID auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für National Grid von 1254 auf 1450 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Dem Stromnetzbetreiber winke ein höheres Ergebniswachstum und eine bessere Berechenbarkeit der Geschäftsentwicklung, schrieb Ajay Patel am Montagabend nach der Einigung mit dem britischen Regulierer Ofgem./ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 02.03.2026 / 17:25 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die National Grid Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,73 % und einem Kurs von 15,50EUR auf Tradegate (03. März 2026, 12:51 Uhr) gehandelt.



