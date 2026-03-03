GOLDMAN SACHS stuft SWISS REINSURANCE COMPANY auf 'Sell'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Swiss Re von 121 auf 119 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Analyst Andrew Baker passte seine Schätzungen am Montagmittag an die Jahresbilanz der Schweizer an./ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 02.03.2026 / 13:15 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Swiss Re Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,85 % und einem Kurs von 141,7EUR auf Lang & Schwarz (03. März 2026, 13:30 Uhr) gehandelt.