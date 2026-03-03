Katar stoppt LNG – US-Player wird über Nacht zur Lebensversicherung Europas

Die Folge waren panikartige Bewegungen an den Gasmärkten: Europäische Preise schossen um bis zu 50 Prozent in die Höhe, US-Futures legten mehr als 4 Prozent zu. Besonders profitiert hat Venture Global, dessen Aktie um über 17 Prozent sprang und den höchsten Stand seit Oktober erreichte. Auch am Dienstag steigen die Titel erneut zweistellig.

Der Konflikt im Nahen Osten hat am Montag eine abrupte Neubewertung der weltweiten Energiemärkte ausgelöst – und ein bislang wenig beachteter US-LNG-Exporteur rückt plötzlich in den Mittelpunkt. Nachdem der Iran Anlagen im katarischen Gasverarbeitungszentrum Ras Laffan angegriffen hatte, stoppte Katar die LNG-Produktion. LNG – tiefgekühltes Erdgas, das auf etwa ein Sechshundertstel seines normalen Volumens verflüssigt wird und nur in dieser Form per Schiff transportiert werden kann – ist damit erneut die verletzlichste Energiequelle auf dem Weltmarkt.

Für Europa kommt die Unterbrechung zur Unzeit. Die Gasspeicher liegen "deutlich unter" dem Fünfjahresdurchschnitt, wie Kenny Zhu von Global X ETFs warnt. Schon vor der Eskalation wurde erwartet, dass ein Großteil der US-Exporte nach Europa gehen würde, um die Vorräte vor dem Frühjahr aufzufüllen. Dass Katar – normalerweise wichtigster Lieferant für asiatische Abnehmer – ausfällt, verschärft die Lage zusätzlich: Europa könnte nun direkt mit Ländern wie China und Südkorea um US-LNG konkurrieren.

Genau hier kommt Venture Global ins Spiel. Das Unternehmen verfügt über eines der größten Volumina nicht vertraglich gebundener LNG-Ladungen weltweit – ein entscheidender Vorteil, weil frei verfügbare Mengen kurzfristig zu Marktpreisen verkauft werden können. CEO Mike Sabel sagte, dass Venture Global "bereit ist, zur Stabilisierung und Versorgung der Märkte beizutragen". Angesichts "ausgefallener und möglicherweise beschädigter Anlagen" in Katar bleibe unklar, wann Lieferungen wieder aufgenommen werden können. In dieser Übergangsphase könne das Unternehmen seine eigene Flotte einsetzen und kurzfristig Lasten übernehmen. Zwei weitere LNG-Schiffe sollen in den kommenden Monaten hinzukommen.

Auch die Bilanz untermauert die neue Marktmacht: Ventures Nettogewinn stieg 2025 auf 2,26 Milliarden US-Dollar, nach 1,48 Milliarden im Vorjahr – getragen vom wachsenden Plaquemines-Projekt in Louisiana. Während etablierte Exporteure wie Cheniere Energy nur moderat zulegten, weil ihre Lieferungen überwiegend langfristig vertraglich gebunden sind, reitet Venture Global auf dem Preisschub.

Für Fondsmanager wie Simon Lack ist klar, dass die Märkte die Risiken unterschätzen. LNG lasse sich weit schwerer ersetzen als Öl, und die geopolitische Lage könne "globale Schockwellen" auslösen. Wenn Katar länger ausfällt und Spannung im Golf anhält, könnten Europas Energiepreise erneut explodieren – und Venture Global zum größten Profiteur einer historischen Versorgungslücke werden.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion



