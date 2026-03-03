RUA GOLD reicht NI 43-101-konforme technische Berichte für die Projekte Reefton und Glamorgan in Neuseeland ein

VANCOUVER, BC, 3. März 2026 / IRW-Press / RUA GOLD INC. („RUA GOLD“ oder das „Unternehmen“) (TSX: RUA) (NZX: RGI) (OTCQX: NZAUF) freut sich, die Einreichung unabhängiger technischer Berichte für sein Projekt Reefton („technischer Bericht für Reefton“) auf der Südinsel und das Projekt Glamorgan („technischer Bericht für Glamorgan“) auf der Nordinsel Neuseelands auf SEDAR+ bekannt zu geben.

Die im technischen Bericht für Reefton enthaltene Mineralressourcenschätzung („MRE“) für das Projekt Reefton stellt eine solide Ausgangsbasis für den Beginn des Genehmigungsverfahren für einen Minenbetrieb in Neuseeland im Rahmen des Fast-Track1-Verfahrens für das Zielgebiet Auld Creek dar und bildet gleichzeitig die Grundlage für technische und wirtschaftliche Studien. Seit 2. März 2026 ist ein intensives, 19.000 m umfassendes Bohrprogramm mit vier Bohrgeräten im Gange.

Höhepunkte:

- Das aktualisierte Ressourcenprofil verdeutlicht Steigerungen in allen vier MRE-Prospektionsgebieten.

- Die aktualisierte MRE für Auld Creek umfasst eine angedeutete Mineralressource von 0,3 Millionen t mit einem Gehalt von 3,18 g/t Au und 12 % Sb mit 31.000 oz Gold und 3.000 t Antimon (54.000 oz AuÄq2). Außerdem umfasst sie eine vermutete Ressource von 1,25 Millionen t mit einem Gehalt von 2,0 g/t Au und 0,8 % Sb mit 79.000 oz Au und 10.000 t Sb (148.000 oz AuÄq2).

- Der Schwerpunkt der 19.000 m umfassenden Bohrungen in den kommenden sieben Monaten wird auf der Erweiterung der MRE in Richtung Norden und in die Tiefe liegen.

- Das Unternehmen führt zurzeit Planungs-, Umwelt- und Sozialstudien durch, um einen Fast-Track-Referral-Antrag im ersten Quartal 2026 zu unterstützen.

- RUA GOLD wird in der ersten Jahreshälfte 2026 eine vorläufige wirtschaftliche Bewertung (PEA) durchführen – in der zweiten Jahreshälfte wird eine vorläufige Machbarkeitsstudie (PFS) folgen.

Die Berichte mit den Titeln „Technical Report on the Reefton Project, New Zealand, Report for NI 43 – 101 on the Reefton Project, New Zealand“ bzw. „Technical Report on the Glamorgan Project, Report for NI-43-101 on the Glamorgan Project, New Zealand“ mit Wirksamkeitsdatum 27. Februar 2026 sind auf SEDAR+ im Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca sowie auf der Website des Unternehmens unter www.ruagold.com verfügbar. Jeder Bericht wurde von RSC Consulting Ltd. („RSC“) erstellt und von Abraham Whaanga, BSc, MAusIMM (CP), von RSC, einem „qualifizierten Sachverständigen“ gemäß der Definition in National Instrument 43-101 Standards of Disclosure for Mineral Projects („NI 43-101“), verfasst. RSC und Herr Whaanga sind gemäß NI 43-101 vom Unternehmen unabhängig.

Simon Henderson, COO des Unternehmens, sagte: „Seit November 2024 wurde das Gold-Antimon-Projekt Auld Creek im Bohrprogramm priorisiert, um ein Projekt in Richtung Minenerschließungsphase zu bringen. Mit einer an der Oberfläche zutage tretenden Gold-Antimon-Mineralisierung, die sich in der Tiefe und entlang des Streichens in Richtung Norden weiterhin ohne erkennbare Begrenzung fortsetzt, stellt Auld Creek eine vielversprechende Möglichkeit dar, um einen zentralen Verarbeitungsknotenpunkt für hochgradige Gold- und Gold-Antimon-Projekte in einem Umkreis von 30 km zu etablieren.

Das 19.000 m umfassende Bohrprogramm und weitere regionale Projekte bei Alexander, Big River, Golden Treasure und Fiery Cross, die im Jahr 2026 erprobt werden sollen, bieten dem Explorationsteam sowohl zusätzliche Ressourcen als auch neue Impulse, um die Goldregion Reefton wiederzubeleben.“

Abbildung 1: Ziele des Projekts Reefton im Überblick

Tabelle 1: Zusammenfassungen der MRE aus dem Projekt Reefton – NI-43-101-Bericht

Ressource Domäne Klassifizierung Tonnen (Mt) Au (g/t) Enthaltene Unzen Gold (koz) Sb (%) Enthaltenes Sb (kt) AuÄq (g/t) Enthaltenes AuÄq (koz) Auld3 Bonanza Angedeutet 0,04 2,26 3 1,6 1 5,6 6 Vermutet 0,18 1,8 11 0,8 1 3,6 21 Fraternal Angedeutet 0,26 3,3 28 1,1 3 5,7 48 Vermutet 1,07 2 69 0,8 9 3,7 128 Gesamt Angedeutet 0,3 3,18 31 1,2 3 5,7 54 Vermutet 1,25 2 79 0,8 10 3,7 149 Alexander4 LG McVicar West Vermutet 0,51 3,4 56 HG McVicar West Vermutet 0,2 4,1 27 LG Bull East Vermutet 0,26 1,6 13 HG Bull East Vermutet 0,06 3,7 7 Bruno 1 Vermutet 0,05 5,5 9 Bruno 2 Vermutet 0,01 5,9 2 Loftus-McKay Vermutet 0,2 5,5 35 McVicar East Vermutet 0,06 3,8 8 Gesamt Vermutet 1,35 3,6 156 Big River5 Shoot 4 Upper Vermutet 0,25 3,41 28 Shoot 4 Lower Vermutet 0,56 2,98 53 Shoot A2 Vermutet 0,34 1,79 20 Gesamt Vermutet 1,16 2,72 101 Supreme6 Supreme Vermutet 1,46 1,96 92 Gesamt Vermutet 1,46 1,96 92

3 Anmerkungen für Auld Creek:

Es wurden die Definitionen für Mineralressourcen des Canadian Institute of Mining, Metallurgy, and Petroleum verwendet. Die Mineralressource wird mit einem Cutoff-Gehalt von 1,7 g/t AuÄq angegeben. Die Metalläquivalentgehalte wurden anhand der folgenden Preise berechnet: 3.000 USD/oz Au und 25.000 USD/t Sb und anhand der Formel AuÄq = Au g/t + Sb% x 2,15 berechnet. Die Mineralressource wurde auf ihre angemessenen Aussichten für eine letztendliche wirtschaftliche Gewinnung hin bewertet, indem sie auf eine reguläre Mindestblockgröße von 2,5 mW × 5 mH × 5 mL umgestellt, in Drahtgittermodelle umgewandelt und Mindestabbaueinheiten generiert wurden, die den erwarteten kleinsten Abbaueinheitsabmessungen für einen Langloch-Stollenbau entsprechen. Die Summen können aufgrund von Rundungen variieren.

4 Anmerkungen für Alexander River:

Es wurden die Definitionen für Mineralressourcen des Canadian Institute of Mining, Metallurgy, and Petroleum befolgt. Die Mineralressource wird mit einem Cutoff-Gehalt von 1,5 g/t Au angegeben. Die Mineralressource wurde auf ihre angemessenen Aussichten für eine letztendliche wirtschaftliche Gewinnung hin bewertet, indem sie auf eine regelmäßige Mindestblockgröße von 2 mW × 4 mH × 4 mL umgestaltet, in Drahtgittermodelle umgewandelt und Mindestabbaueinheiten generiert wurden, die den erwarteten kleinsten Abbaueinheitsabmessungen für einen Langloch-Strebbau entsprechen. Die Summen können aufgrund von Rundungen variieren.

5 Anmerkungen für Big River:

Es wurden die Definitionen für Mineralressourcen des Canadian Institute of Mining, Metallurgy, and Petroleum befolgt. Die Mineralressource wird mit einem Cutoff-Gehalt von 1,5 g/t Au angegeben. Die Mineralressource wurde auf ihre angemessenen Aussichten für eine letztendliche wirtschaftliche Gewinnung hin bewertet, indem sie auf eine reguläre Mindestblockgröße von 2 mW × 5 mH × 2,5 mL umblockiert, in Drahtgittermodelle umgewandelt und Mindestabbaueinheiten generiert wurden, die den erwarteten kleinsten Abbaueinheitsabmessungen für einen Langloch-Stollenbau entsprechen. Die Summen können aufgrund von Rundungen variieren.

6 Anmerkungen für Supreme:

Es wurden die Definitionen für Mineralressourcen des Canadian Institute of Mining, Metallurgy, and Petroleum (CIM) zugrunde gelegt. Die Mineralressource wird mit einem Cutoff-Gehalt von 1,5 g/t Au angegeben. Die Mineralressource wurde auf ihre angemessenen Aussichten für eine letztendliche wirtschaftliche Gewinnung hin bewertet, indem sie auf eine reguläre Mindestblockgröße von 2,5 mW x 2,5 mH x 5 mL umblockiert, in Drahtgittermodelle umgewandelt und Mindestabbaueinheiten generiert wurden, die den erwarteten kleinsten Abbaueinheitsabmessungen für einen Langloch-Stollenabbau entsprechen. Die Summen können aufgrund von Rundungen variieren.

Bohrprogramm 2026 bei Auld Creek

Nach der erfolgreichen Finanzierung im Januar 2026 wurde bei Auld Creek ein erweitertes Bohrprogramm gestartet, das auf Step-out-Bohrungen und die Erweiterung der Ressourcen abzielt. Zurzeit werden 19.000 m an geplanten Bohrungen auf zehn Bohrplattformen durchgeführt, um durch Infill-Bohrungen die aktuelle vermutete Ressource zu ergänzen und das Vertrauen in sie zu erhöhen sowie um die aktuelle Ressource zu erweitern, die in Richtung Norden 400 m und in die Tiefe weiterhin unbegrenzt offen ist.

Die Bohrungen auf 19.000 m werden detaillierte Informationen für die vorläufige Machbarkeitsstudie (PFS) liefern, die für die zweite Jahreshälfte 2026 vor der erwarteten Beantragung der Abbaugenehmigung geplant ist.

Abbildung 2: Bohrplan für Auld Creek bis September 2026

Partner für vorläufige wirtschaftliche Bewertung bestätigt

Das Unternehmen führt zurzeit Genehmigungsverfahren durch, um einen Fast-Track-Referral-Antrag im ersten Quartal 2026 zu unterstützen. Parallel dazu wird RUA GOLD in der ersten Jahreshälfte 2026 eine PEA-Studie durchführen, bevor die Studie in der zweiten Jahreshälfte auf PFS-Ebene fortgesetzt wird.

Die folgenden Beratungspartner wurden mit Arbeitsaufträgen betraut:

Aufbereitung und Abraum (Tailings)

Das Ingenieurberatungsunternehmen Pitch Black Group wurde damit beauftragt, bei der Weiterentwicklung der metallurgischen Testarbeiten und Aufbereitungsstudien für das Projekt Auld Creek zu beraten, einschließlich folgender Tätigkeiten:

- Unabhängige Überprüfung und Optimierung der metallurgischen Testarbeiten

- Bewertung der Optionen für Mineralkonzentrate

- Entwicklung eines Fließschemas auf Scoping-Ebene

- Abraum- und Taubgesteinsstudie in Zusammenarbeit mit dem Abraum- und Infrastrukturspezialisten Knight Piesold

Die Pitch Black Group verfügt über umfassende globale Expertise bei der Entwicklung von Aufbereitungsfließschemata – unter anderem für Gold- und Antimonlagerstätten wie Auld Creek.

Untertagebaustudien

Das globale Bergbauberatungsunternehmen Mining One wurde mit der Durchführung einer Untertagebaustudie beauftragt, deren Umfang Folgendes umfasst:

- Weiterentwicklung des Minenkonzeptdesigns auf PEA-Ebene

- Entwicklung eines hochrangigen Minenplans

- Übersicht über Zugänge, Belüftung, Transportstraßen an der Oberfläche und Halden

Mining One wird bei den Untertagestudien eng mit dem in Reefton ansässigen Unternehmen Terra Firma Mining zusammenarbeiten, das uns in den Bereichen lokaler Bergbaukontext, Gesundheit und Sicherheit sowie bei der Umsetzung unseres vorläufigen Minenplans unterstützen wird.

Simon Delander, Vice President des Unternehmens, sagte: „Rua Gold freut sich, solch renommierte und professionelle Studienpartner gewinnen zu können, die sowohl in Neuseeland als auch international über umfassende Erfahrung in der Planung vergleichbarer Projekte verfügen. Wir freuen uns darauf, Auld Creek in die nächste Phase zu bringen.“

ÜBER RUA GOLD

RUA GOLD ist ein Explorationsunternehmen, das sich strategisch auf Neuseeland konzentriert. Mit jahrzehntelanger Erfahrung hat unser Team große Entdeckungen erfolgreich in produzierende Weltklasse-Minen auf mehreren Kontinenten überführt. Das Team konzentriert sich jetzt auf die Maximierung des Asset-Potenzials der beiden vielversprechenden hochgradigen Goldprojekte von RUA GOLD.

Das Unternehmen kontrolliert die Goldregion Reefton als dominierender Landbesitzer im Goldfeld Reefton auf der Südinsel Neuseelands mit über 120.000 Hektar Grundbesitz in einem Bezirk, in dem in der Vergangenheit über 2 Millionen Unzen Gold bei Gehalten zwischen 9 und 50 g/t gefördert wurden.

Das Projekt Glamorgan des Unternehmens festigt RUA GOLDs Position als führender hochgradiger Goldexplorer auf der Nordinsel Neuseelands. Dieses äußerst aussichtsreiche Projekt befindet sich im Hauraki-Bezirk der Nordinsel, einer Region, die beeindruckende 15 Millionen Unzen Gold und 60 Millionen Unzen Silber produziert hat. Glamorgan grenzt an das größte Goldminenentwicklungsprojekt von OceanaGold Corporation, Wharekirauponga, das nun vollständig genehmigt ist und sich im Bau befindet.

Weitere Informationen finden Sie in den Offenlegungsunterlagen des Unternehmens auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca.

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Simon Henderson CP, AUSIMM, ein gemäß NI 43-101 qualifizierter Sachverständiger und Chief Operating Officer sowie Direktor von RUA GOLD, hat die hierin enthaltenen technischen Angaben geprüft und genehmigt. Herr Henderson hat die hierin offengelegten Daten, einschließlich der Probenahme-, Analyse- und Testdaten, die den hierin enthaltenen Informationen oder Meinungen zugrunde liegen, überprüft, indem er die Standort-, Analyse- und Testdaten, die den Informationen oder Meinungen in den technischen Angaben in dieser Mitteilung zugrunde liegen, überprüft hat. Die Einschränkungen der zugrunde liegenden Daten sind im technischen Bericht von Reefton beschrieben und wurden von Abraham Whaanga, BSc, MAusIMM (CP) von RSC unabhängig überprüft. Herr Henderson hat an den geochemischen Probenahmen und Kartierungsprogrammen teilgenommen, um zu überprüfen, ob diese in Übereinstimmung mit den Standardarbeitsanweisungen durchgeführt wurden, und hat die Bohrergebnisse und -verfahren zur Qualitätssicherung und Qualitätskontrolle in Übereinstimmung mit der branchenüblichen Praxis überprüft. Nach seinem fachlichen Urteil waren alle Angelegenheiten konsistent und korrekt.

Kontakt RUA GOLD

Neuseeland

Simon Delander

VP Risk Stakeholder Regulatory Affairs

E-Mail: sdelander@RUAGOLD.com

Website: www.RUAGOLD.com

Kanada

Robert Eckford

Chief Executive Officer

E-Mail: reckford@RUAGOLD.com

Fast-Track Approvals Act 2024 Für den technischen Bericht gemäß 43-101 für Reefton wurde die AuÄq-Berechnung unter Anwendung eines Goldpreises von 3.000 USD/oz und eines Antimonpreises von 25.000 USD/t durchgeführt. Zur Berechnung des Äquivalenzfaktors von 2,15 für SbÄq wurden Gravitations-/Flotationsgewinnungsraten von 97 % für Gold bzw. 85 % für Antimon angewandt.

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als „zukunftsgerichtete Aussagen“ betrachtet werden können. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die sich auf Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, deren Eintreten das Unternehmen erwartet, sind zukunftsgerichtete Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen und im Allgemeinen, aber nicht immer, durch die Wörter „erwartet“, „plant“, „antizipiert“, „glaubt“, „beabsichtigt“, „schätzt“, „projiziert“, „potenziell“ und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet sind, oder anhand Aussagen, wonach Ereignisse oder Bedingungen eintreten „werden“, „würden“, „dürften“, „könnten“ oder „sollten“, und umfassen insbesondere Aussagen zu: den Strategien, Erwartungen, geplanten Operationen oder zukünftigen Maßnahmen des Unternehmens, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Explorationsprogramme in seinen Projekten Reefton und Glamorgan und deren Ergebnisse, dem Zeitpunkt oder den Ergebnissen einer PEA oder PFS und dem Zeitpunkt oder dem Ergebnis eines Antrags auf eine Bergbaugenehmigung. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf vernünftigen Annahmen beruhen, sind solche Aussagen keine Garantie für künftige Leistungen, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen.

Die Anleger werden darauf hingewiesen, dass solche zukunftsgerichteten Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen sind und dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen prognostizierten abweichen können. Eine Vielzahl von inhärenten Risiken, Ungewissheiten und Faktoren, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen, beeinflussen den Betrieb, die Leistung und die Ergebnisse des Unternehmens und seines Geschäfts und können dazu führen, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den geschätzten oder erwarteten Ereignissen oder Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu diesen Risiken, Ungewissheiten und Faktoren gehören unter anderem: allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Unwägbarkeiten; Risiken im Zusammenhang mit den Auswirkungen des Krieges zwischen Russland und der Ukraine; Risiken im Zusammenhang mit dem Klimawandel; betriebliche Risiken bei der Exploration; Verzögerungen oder Änderungen von Plänen in Bezug auf Explorationsprojekte oder Investitionsausgaben; die tatsächlichen Ergebnisse laufender Explorationsaktivitäten; Schlussfolgerungen wirtschaftlicher Bewertungen; Änderungen von Projektparametern im Zuge der weiteren Verfeinerung der Pläne; Änderungen bei den Arbeitskosten und anderen Kosten und Ausgaben oder bei der Ausrüstung oder den Verfahren für den erwarteten Betrieb, Unfälle, Arbeitskämpfe und andere Risiken der Bergbauindustrie, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Umweltgefahren, Überschwemmungen oder ungünstige Betriebsbedingungen und Verluste, Aufstände oder Krieg, Verzögerungen bei der Erlangung von Genehmigungen durch Aufsichts- oder Regierungsbehörden oder Finanzierungen sowie Rohstoffpreise. Diese Liste ist nicht erschöpfend in Bezug auf die Faktoren, die sich auf die zukunftsgerichteten Aussagen des Unternehmens auswirken können, und es sollte auch auf den Kurzprospekt des Unternehmens vom 11. Juli 2024 und die darin durch Verweis einbezogenen Dokumente verwiesen werden, die unter seinem SEDAR+-Profil unter www.sedarplus.ca für eine Beschreibung zusätzlicher Risikofaktoren eingereicht wurden.

Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Überzeugungen, Schätzungen und Meinungen des Managements des Unternehmens zu dem Zeitpunkt, an dem die Aussagen gemacht werden. Sofern nicht durch die geltenden Wertpapiergesetze vorgeschrieben, ist das Unternehmen nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, falls sich die Überzeugungen, Schätzungen oder Meinungen des Managements oder andere Faktoren ändern sollten.

