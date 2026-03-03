    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDeep Sea Minerals AktievorwärtsNachrichten zu Deep Sea Minerals
    49 Aufrufe 49 0 Kommentare 0 Kommentare

    Deep Sea Minerals Corp. signalisiert Absicht, Lizenzantrag gemäß dem Verfahren der US-Behörde NOAA einzureichen

    Deep Sea Minerals Corp. signalisiert Absicht, Lizenzantrag gemäß dem Verfahren der US-Behörde NOAA einzureichen
    Foto: Sunshine Seeds - stock.adobe.com

    Vancouver, BC, 3. März 2026 / IRW-Press / Deep Sea Minerals Corp. (CSE: SEAS) (OTCQB: DSEAF) (FSE: X45) („Deep Sea Minerals“ oder das „Unternehmen“) – ein auf die Exploration und Erschließung von Mineralvorkommen am Meeresboden spezialisiertes Unternehmen, das seinen Tätigkeitsschwerpunkt auf die Förderung kritischer Rohstoffe in der Tiefsee legt – freut sich, die Aufnahme von Gesprächen mit der US-Behörde National Oceanic and Atmospheric Administration („NOAA“) in Verbindung mit der Absicht des Unternehmens bekannt zu geben, die Erschließung von Mineralvorkommen am Meeresboden im Rahmen des geltenden regulatorischen Rahmens der USA zu verfolgen.

     

    Die Einleitung dieses Prozesses stellt einen wichtigen verfahrensrechtlichen Schritt im geplanten Fortschreiten durch das US-Regulierungsverfahren dar. Das Unternehmen beabsichtigt, einen umfassenden Antrag im Einklang mit den aufsichtsrechtlichen Anforderungen von NOAA vorzulegen.

     

    „Dies ist ein klares Bekenntnis zu unserem Geschäftsplan, der insbesondere darauf ausgerichtet ist, das Unternehmen im Bereich hochwertiger kritischer Mineral-Assets innerhalb des regulatorischen Rahmens der Vereinigten Staaten zu positionieren“, so James Deckelman, Chief Executive Officer von Deep Sea Minerals Corp. „Wir sind der Ansicht, dass die US-Jurisdiktion einen transparenten, strengen und verlässlichen Weg für eine verantwortliche Erschließung von Mineralvorkommen am Meeresboden bietet. Wir sehen dem konstruktiven Austausch mit NOAA im Rahmen des Antrags- und Prüfverfahrens entgegen.“

     

    Das Hauptaugenmerk von Deep Sea Minerals Corp. ist auf die verantwortliche Exploration und mögliche Erschließung von kritischen Mineralressourcen in der Tiefsee gerichtet, die für Technologien in Verbindung mit der Energiewende, nationaler Sicherheit und Lieferketten der fortschrittlichen Fertigungsindustrie unerlässlich sind. Das Unternehmen bleibt seinem Bekenntnis zu Umweltverantwortung, wissenschaftlicher Zusammenarbeit sowie zur Einhaltung aller geltenden Gesetze und regulatorischen Standards verpflichtet.

     

    Das Unternehmen wird im weiteren Verlauf des Antragsverfahrens über weitere Fortschritte informieren.

     

    ÜBER DEEP SEA MINERALS CORP.

     

    Deep Sea Minerals Corp. ist ein Unternehmen, das sich mit der Exploration und Erschließung von Unterwasser-Mineralien befasst und dessen Hauptaugenmerk auf die Bewertung von Möglichkeiten zur Sicherung der zukünftigen Versorgung mit kritischen Mineralien durch den Erwerb, die Exploration und die Erschließung von Tiefsee-Mineral-Assets gerichtet ist.

    Seite 1 von 3 




    Autor
    IRW Press
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von IRW Press
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Deep Sea Minerals Corp. signalisiert Absicht, Lizenzantrag gemäß dem Verfahren der US-Behörde NOAA einzureichen Vancouver, BC, 3. März 2026 / IRW-Press / Deep Sea Minerals Corp. (CSE: SEAS) (OTCQB: DSEAF) (FSE: X45) („Deep Sea Minerals“ oder das „Unternehmen“) – ein auf die Exploration und Erschließung von Mineralvorkommen am Meeresboden spezialisiertes …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     