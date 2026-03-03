Deep Sea Minerals Corp. signalisiert Absicht, Lizenzantrag gemäß dem Verfahren der US-Behörde NOAA einzureichen

Vancouver, BC, 3. März 2026 / IRW-Press / Deep Sea Minerals Corp. (CSE: SEAS) (OTCQB: DSEAF) (FSE: X45) („Deep Sea Minerals“ oder das „Unternehmen“) – ein auf die Exploration und Erschließung von Mineralvorkommen am Meeresboden spezialisiertes Unternehmen, das seinen Tätigkeitsschwerpunkt auf die Förderung kritischer Rohstoffe in der Tiefsee legt – freut sich, die Aufnahme von Gesprächen mit der US-Behörde National Oceanic and Atmospheric Administration („NOAA“) in Verbindung mit der Absicht des Unternehmens bekannt zu geben, die Erschließung von Mineralvorkommen am Meeresboden im Rahmen des geltenden regulatorischen Rahmens der USA zu verfolgen.

Die Einleitung dieses Prozesses stellt einen wichtigen verfahrensrechtlichen Schritt im geplanten Fortschreiten durch das US-Regulierungsverfahren dar. Das Unternehmen beabsichtigt, einen umfassenden Antrag im Einklang mit den aufsichtsrechtlichen Anforderungen von NOAA vorzulegen.

„Dies ist ein klares Bekenntnis zu unserem Geschäftsplan, der insbesondere darauf ausgerichtet ist, das Unternehmen im Bereich hochwertiger kritischer Mineral-Assets innerhalb des regulatorischen Rahmens der Vereinigten Staaten zu positionieren“, so James Deckelman, Chief Executive Officer von Deep Sea Minerals Corp. „Wir sind der Ansicht, dass die US-Jurisdiktion einen transparenten, strengen und verlässlichen Weg für eine verantwortliche Erschließung von Mineralvorkommen am Meeresboden bietet. Wir sehen dem konstruktiven Austausch mit NOAA im Rahmen des Antrags- und Prüfverfahrens entgegen.“

Das Hauptaugenmerk von Deep Sea Minerals Corp. ist auf die verantwortliche Exploration und mögliche Erschließung von kritischen Mineralressourcen in der Tiefsee gerichtet, die für Technologien in Verbindung mit der Energiewende, nationaler Sicherheit und Lieferketten der fortschrittlichen Fertigungsindustrie unerlässlich sind. Das Unternehmen bleibt seinem Bekenntnis zu Umweltverantwortung, wissenschaftlicher Zusammenarbeit sowie zur Einhaltung aller geltenden Gesetze und regulatorischen Standards verpflichtet.

Das Unternehmen wird im weiteren Verlauf des Antragsverfahrens über weitere Fortschritte informieren.

ÜBER DEEP SEA MINERALS CORP.

Deep Sea Minerals Corp. ist ein Unternehmen, das sich mit der Exploration und Erschließung von Unterwasser-Mineralien befasst und dessen Hauptaugenmerk auf die Bewertung von Möglichkeiten zur Sicherung der zukünftigen Versorgung mit kritischen Mineralien durch den Erwerb, die Exploration und die Erschließung von Tiefsee-Mineral-Assets gerichtet ist.