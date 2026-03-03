Gerichtsverfahren im Streit um Medicaid-Gelder in Minnesota
- Minnesota klagt gegen Trump wegen eingefroren.
- Beschwerde Eilverfügung beim US-Bezirksgericht
- 259 Mio.$ eingefroren;1,3 Mio Menschen bedroht
WASHINGTON (dpa-AFX) - Der US-Bundesstaat Minnesota geht wegen eingefrorener Bundesmittel für das Gesundheitsprogramm Medicaid gerichtlich gegen die Regierung von Präsident Donald Trump vor. "Wir verklagen sie heute erneut, um sie zur Einhaltung des Gesetzes zu bewegen", schrieb Generalstaatsanwalt Keith Ellison auf X. Die Kürzungen seien "der jüngste Versuch in einer langen Reihe von Maßnahmen, Minnesotaner zu bestrafen". Ellison wirft der Bundesregierung rechtswidriges Handeln vor.
Wie die Lokalzeitung "Minnesota Star Tribune" berichtete, wurde am Montag (Ortszeit) beim zuständigen US-Bezirksgericht eine Beschwerde eingereicht. Ellisons Büro und das staatliche Sozialministerium beantragten demnach eine einstweilige Verfügung, um die ausgesetzten Zahlungen vorläufig freizugeben.
In der Beschwerde heißt es laut Bericht, die Bundesregierung setze "Medicaid als politische Sanktion gegen Minnesota ein". Dem Bundesstaat drohe "irreparabler Schaden", sollten die Mittel dauerhaft zurückgehalten werden. Die Beschwerde richtet sich demnach etwa gegen den Leiter der staatlichen Gesundheitssysteme Medicare und Medicaid, Mehmet Oz, sowie gegen US-Gesundheitsminister Robert F. Kennedy Jr. und deren Behörden.
Millionen US-Dollar eingefroren
Die US-Regierung hatte zuvor angekündigt, einen Teil des Bundeszuschusses zum Gesundheitsprogramm für einkommensschwache Menschen (Medicaid) "vorübergehend" einzufrieren. Vizepräsident JD Vance begründete dies mit angeblich unzureichenden Kontrollen und "systematischem Missbrauch" von Steuergeldern in Minnesota. Oz bezifferte die betroffenen Mittel auf 259 Millionen US-Dollar.
Medicaid wird in den USA gemeinsam vom Bund und den Bundesstaaten finanziert. In Minnesota sind nach offiziellen Angaben rund 1,3 Millionen Menschen auf die Unterstützung angewiesen, darunter mehr als 40 Prozent Kinder./scr/DP/stw
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Unitedhealth Group Aktie
Die Unitedhealth Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,01 % und einem Kurs von 250,1 auf Tradegate (03. März 2026, 13:34 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Unitedhealth Group Aktie um +5,02 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,82 %.
Die Marktkapitalisierung von Unitedhealth Group bezifferte sich zuletzt auf 226,55 Mrd..
Unitedhealth Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 8,8400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,0100 %.
UnitedHealth Group Aktie ..... WKN: 869561 ..... ISIN: US91324P1021
2025-10-08 UnitedHealth Group kann Prämien erhöhen
Seit der Einführung des Affordable Care Act sind amerikanische Versicherer grundsätzlich verpflichtet, mindestens 85 Prozent ihrer eingenommenen Prämien für medizinische Ausgaben auszugeben. Das bedeutet, dass die Margen relativ gering sind und es bei der Gewinnprognose kaum Spielraum für Fehler gibt.
Eine höher als erwartete Auslastung führte dazu, dass das Unternehmen die untere Grenze seiner Gewinnprognose für 2025 von 24,65 US-Dollar pro Aktie im April auf 14,65 US-Dollar pro Aktie senkte, als es im Juli die Ergebnisse des zweiten Quartals vorlegte. Zwar besteht die Möglichkeit, dass Kostensenkungsmaßnahmen das Management dazu veranlassen könnten, seine Prognose für 2025 am 28. Oktober anzuheben, doch aufgrund des längerfristigen Potenzials scheint dies eine gute Kaufgelegenheit zu sein.
Amerikaner haben selten die Möglichkeit, sich nach besseren Angeboten im Gesundheitswesen umzusehen. Viele sind an den Krankenversicherungsplan ihres Arbeitgebers gebunden, und die Arbeitgeber haben nur begrenzte Möglichkeiten. Es ist höchst unwahrscheinlich, dass die UnitedHealth Group der einzige Versicherer sein wird, der im nächsten Jahr die Prämien aggressiv erhöht, um die höheren medizinischen Kosten auszugleichen.
Da es für Leute, denen Versicherungsprämien zu teuer sind, keine Alternativen gibt, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass das Unternehmen bis Ende 2027 wieder wächst. Geduldige Anleger, die jetzt kaufen und die Aktie langfristig halten, könnten deutlich besser abschneiden.
