    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    69 Aufrufe 69 0 Kommentare 0 Kommentare

    Bad Bunny stellt den weltweiten Zuschauerrekord für die meistgesehene Apple Music Super Bowl Halftime Show aller Zeiten auf und erreicht 4,157 Milliarden Zuschauer

    Die von Roc Nation produzierte Show hat sich offiziell zu einem der wichtigsten globalen Unterhaltungsmomente in der Geschichte des Super Bowls entwickelt und bricht Rekorde in den Bereichen Streaming, Social Media und globale Charts.

    „Bad Bunny verwandelt die Welt in seine Casita mit einer triumphalen Super Bowl LX Halftime Performance... Der Global Superstar rief zur Einheit auf" -BILLBOARD

    „Der mit einem Grammy ausgezeichnete puerto-ricanische Megastar lieferte eine kraftvolle, detailreiche Performance ab, die seiner Geschichte Tribut zollte und auf weitere Größe in seiner Zukunft hinwies... Benito hat so viele von uns an die Liebe, die Gemeinschaft und die absolute Freude erinnert, die wir jeden Tag gemeinsam schaffen..." -The Guardian

    „Der Sänger wiederholte dann seine Botschaft vom Beginn der Show und der Nacht, in der er seine Preise gewann, eine Botschaft der Hoffnung, Entschlossenheit und Stärke: „Glaube immer an dich selbst." Das Licht in den Augen des Jungen leuchtete heller als jedes dieser Feuerwerke". -Entertainment Weekly

    NEW YORK, 3. März 2026 /PRNewswire/ -- Heute gaben Apple Music, die NFL und Roc Nation bekannt, dass der Auftritt von Bad Bunny in der Apple Music Super Bowl LX Halftime Show mit 4,157 Milliarden Aufrufen innerhalb von 24 Stunden auf der ganzen Welt, auf YouTube und auf sozialen Plattformen die weltweiten Zuschauerzahlen sprengen wird.

    Von der rekordverdächtigen Nutzung in den sozialen Netzwerken bis hin zur beispiellosen globalen Streaming- und Chart-Dominanz - Bad Bunnys Apple Music Super Bowl LX Halftime Show ist ein entscheidender Meilenstein - nicht nur für die NFL und Apple Music, sondern für die globale Musikkultur im Allgemeinen.

    Auf Apple Music löste der Auftritt eine der größten kulturellen Echtzeit-Diskussionen in der Geschichte der Plattform aus. Der kulturelle Einfluss schlug sich sofort in der Dominanz des Streaming nieder. Unmittelbar nach der Halftime Show stiegen die Hörerzahlen von Bad Bunny auf Apple Music 7x, wobei „DtMF", „BAILE INoLVIDABLE" und „Tití Me Preguntó" die meistgestreamten Titel waren.

    Allein durch X wurde der Halftime-Moment erzeugt:

    • 2 Milliarden Eindrücke
    • 209 Millionen Videoaufrufe
    • 6+ Millionen Beiträge zum Thema Bad Bunny
    • +409 % mehr als im Vorjahr an Beiträgen während der Halbzeitshow

    Nach seiner Pressekonferenz am 5. Februar - die eine rekordverdächtige Anzahl von 68 Millionen Zuschauern erreichte - und während des Super Bowl-Wochenendes stiegen die Aufrufe von Bad Bunny um das Vierfache im Vergleich zu seinen durchschnittlichen Aufrufen im Januar. Zu den Top-Songs nach Gesamtzugriffen auf Apple Music gehören „DtMF", „BAILE INoLVIDABLE" und „NUEVAYoL". In dieser Zeit verzeichnete „DtMF" einen 7-fachen Anstieg der Aufrufe auf Apple Music.

    In den Stunden nach seinem Auftritt wurde die Apple Music Super Bowl LX Halftime Show Set List Playlist zur meistgespielten Set List auf Apple Music.

    Nach seinem Halftime-Auftritt belegte Bad Bunny mit einer Platzierung von fast einem Viertel der Daily Top 100 Global Charts von Apple Music:

    • 24 Songs in den Top 100
    • 9 Songs in den Top 25
    • 6 Songs in den Top 10

    „DtMF" beansprucht die weltweite Position #1. Sechs Songs stiegen zum ersten Mal seit mindestens Februar 2025 wieder in die Charts ein, während sein globaler Hit mit Cardi B, „I Like It", zum ersten Mal seit Januar 2020 wieder in die Charts einstieg.

    Am 9. Februar landeteDeBÍ TiRAR MáS FOToS in den Albumcharts von 155 Ländern, erreichte die Top 10 in 128 und belegte die Nummer 1 in 46, darunter Mexiko, Kolumbien, Chile, Brasilien, Deutschland, Frankreich und Spanien.

    Auf allen NFL-eigenen Plattformen - einschließlich @NFL und NFL International - haben die Fans mehr als 1.275 Jahre langHalftime-Inhalte (Performance und Begleitmaterial zusammengenommen) angesehen. Dazu gehören:

    • 456 Jahre der Uhrzeit auf Facebook, Instagram und TikTok
    • 822 Jahre an Zeit auf YouTube

     

     

    Cision View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/bad-bunny-stellt-den-weltweiten-zuschauerrekord-fur-die-meistgesehene-apple-music-super-bowl-halftime-show-aller-zeiten-auf-und-erreicht-4-157-milliarden-zuschauer-302702424.html





    Autor
    PR Newswire (dt.)
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von PR Newswire (dt.)
    Bad Bunny stellt den weltweiten Zuschauerrekord für die meistgesehene Apple Music Super Bowl Halftime Show aller Zeiten auf und erreicht 4,157 Milliarden Zuschauer Die von Roc Nation produzierte Show hat sich offiziell zu einem der wichtigsten globalen Unterhaltungsmomente in der Geschichte des Super Bowls entwickelt und bricht Rekorde in den Bereichen Streaming, Social Media und globale Charts.„Bad Bunny …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     