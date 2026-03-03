Börsen Update
Börsen Update Europa - 03.03. - ATX schwach -3,60 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein negatives Bild.
Der DAX steht aktuell (13:59:52) bei 23.836,15 PKT und fällt um -3,22 %.
Top-Werte: Deutsche Boerse +2,17 %, Fresenius Medical Care +0,51 %, Scout24 -1,42 %
Flop-Werte: Beiersdorf -11,96 %, Siemens Energy -6,01 %, Infineon Technologies -5,05 %
Der MDAX steht aktuell (13:59:48) bei 29.842,15 PKT und fällt um -3,38 %.
Top-Werte: flatexDEGIRO +1,98 %, K+S +1,67 %, AIXTRON +0,79 %
Flop-Werte: Kion Group -8,33 %, Wacker Chemie -7,23 %, Lanxess -7,05 %
Der TecDAX steht bei 3.627,20 PKT und verliert bisher -2,65 %.
Top-Werte: Nagarro +1,28 %, AIXTRON +0,79 %, CANCOM SE -0,11 %
Flop-Werte: Evotec -6,79 %, SMA Solar Technology -6,28 %, Infineon Technologies -5,05 %
Der E-Stoxx 50 bewegt sich bei 5.802,89 PKT und fällt um -3,10 %.
Top-Werte: Deutsche Boerse +2,17 %, argenx +0,96 %, DANONE +0,22 %
Flop-Werte: Banco Santander -7,47 %, Siemens Energy -6,01 %, BNP Paribas (A) -5,32 %
Der ATX steht bei 5.426,70 PKT und verliert bisher -3,60 %.
Top-Werte: Andritz -1,22 %, Oesterreichische Post -1,45 %, Verbund Akt.(A) -1,47 %
Flop-Werte: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik -6,71 %, voestalpine -5,99 %, Raiffeisen Bank International -5,32 %
Der SMI steht bei 13.490,76 PKT und verliert bisher -2,37 %.
Top-Werte: Kuehne + Nagel International -0,03 %, Nestle -0,65 %, Swisscom -0,83 %
Flop-Werte: Swiss Life Holding -4,92 %, Zurich Insurance Group -4,53 %, Amrize -4,41 %
Der CAC 40 steht aktuell (13:59:20) bei 8.173,88 PKT und fällt um -2,64 %.
Top-Werte: Euronext +0,75 %, Capgemini +0,48 %, DANONE +0,22 %
Flop-Werte: ArcelorMittal -7,19 %, Accor -6,13 %, BNP Paribas (A) -5,32 %
Der OMX Stockholm 30 steht bei 3.084,39 PKT und verliert bisher -2,58 %.
Top-Werte: Svenska Cellulosa SCA (B) -0,30 %, AstraZeneca -0,72 %, Getinge (B) -1,45 %
Flop-Werte: SSAB Registered (A) -4,18 %, Sandvik -3,69 %, Volvo Registered (B) -3,47 %
Der FTSE Athex 20 steht aktuell (13:59:20) bei 5.250,00 PKT und fällt um -2,60 %.
Top-Werte: Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange +3,09 %, HELLENiQ ENERGY Holdings -1,10 %, Piraeus Port Authority -1,22 %
Flop-Werte: Greek Organisation of Football Prognostics Opap -9,02 %, Viohalco -7,65 %, GEK Terna Holding Real Estate Construction -6,13 %
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.