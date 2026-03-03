Börsen Update Europa - 03.03. - ATX schwach -3,60 %

Der MDAX steht aktuell (13:59:48) bei 29.842,15 PKT und fällt um -3,38 %. Top-Werte: flatexDEGIRO +1,98 %, K+S +1,67 %, AIXTRON +0,79 % Flop-Werte: Kion Group -8,33 %, Wacker Chemie -7,23 %, Lanxess -7,05 %

Der DAX steht aktuell (13:59:52) bei 23.836,15 PKT und fällt um -3,22 %. Top-Werte: Deutsche Boerse +2,17 %, Fresenius Medical Care +0,51 %, Scout24 -1,42 % Flop-Werte: Beiersdorf -11,96 %, Siemens Energy -6,01 %, Infineon Technologies -5,05 %

Handeln Sie Ihre Einschätzung zu DAX Performance!

Der TecDAX steht bei 3.627,20 PKT und verliert bisher -2,65 %.

Top-Werte: Nagarro +1,28 %, AIXTRON +0,79 %, CANCOM SE -0,11 %

Flop-Werte: Evotec -6,79 %, SMA Solar Technology -6,28 %, Infineon Technologies -5,05 %

Der E-Stoxx 50 bewegt sich bei 5.802,89 PKT und fällt um -3,10 %.

Top-Werte: Deutsche Boerse +2,17 %, argenx +0,96 %, DANONE +0,22 %

Flop-Werte: Banco Santander -7,47 %, Siemens Energy -6,01 %, BNP Paribas (A) -5,32 %

Der ATX steht bei 5.426,70 PKT und verliert bisher -3,60 %.

Top-Werte: Andritz -1,22 %, Oesterreichische Post -1,45 %, Verbund Akt.(A) -1,47 %

Flop-Werte: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik -6,71 %, voestalpine -5,99 %, Raiffeisen Bank International -5,32 %

Der SMI steht bei 13.490,76 PKT und verliert bisher -2,37 %.

Top-Werte: Kuehne + Nagel International -0,03 %, Nestle -0,65 %, Swisscom -0,83 %

Flop-Werte: Swiss Life Holding -4,92 %, Zurich Insurance Group -4,53 %, Amrize -4,41 %

Der CAC 40 steht aktuell (13:59:20) bei 8.173,88 PKT und fällt um -2,64 %.

Top-Werte: Euronext +0,75 %, Capgemini +0,48 %, DANONE +0,22 %

Flop-Werte: ArcelorMittal -7,19 %, Accor -6,13 %, BNP Paribas (A) -5,32 %

Der OMX Stockholm 30 steht bei 3.084,39 PKT und verliert bisher -2,58 %.

Top-Werte: Svenska Cellulosa SCA (B) -0,30 %, AstraZeneca -0,72 %, Getinge (B) -1,45 %

Flop-Werte: SSAB Registered (A) -4,18 %, Sandvik -3,69 %, Volvo Registered (B) -3,47 %

Der FTSE Athex 20 steht aktuell (13:59:20) bei 5.250,00 PKT und fällt um -2,60 %.

Top-Werte: Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange +3,09 %, HELLENiQ ENERGY Holdings -1,10 %, Piraeus Port Authority -1,22 %

Flop-Werte: Greek Organisation of Football Prognostics Opap -9,02 %, Viohalco -7,65 %, GEK Terna Holding Real Estate Construction -6,13 %