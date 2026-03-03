    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBest Buy AktievorwärtsNachrichten zu Best Buy

    Besonders beachtet!

    133 Aufrufe 133 0 Kommentare 0 Kommentare

    Best Buy Aktie hebt ab - +10,94 % - 03.03.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die Best Buy Aktie bisher um +10,94 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Best Buy Aktie.

    Besonders beachtet! - Best Buy Aktie hebt ab - +10,94 % - 03.03.2026
    Foto: adobe.stock.com

    Best Buy ist ein führender US-Einzelhändler für Elektronik mit starker Marktstellung und Konkurrenz durch Amazon, Walmart und Target. Es bietet einzigartige Dienstleistungen wie Geek Squad an.

    Best Buy aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 03.03.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die Best Buy Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +10,94 % im Plus. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,31 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Best Buy Aktie. Nach einem Plus von +1,31 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 58,37. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu S&P 500!
    Short
    7.283,35€
    Basispreis
    4,60
    Ask
    × 14,76
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    6.235,08€
    Basispreis
    4,57
    Ask
    × 14,76
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Obwohl sich die Best Buy Aktie heute im Plus befindet, mussten ihre Anleger in den letzten drei Monaten einen Kursverlust von -20,88 % hinnehmen.

    Allein seit letzter Woche ist die Best Buy Aktie damit um +14,95 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +10,65 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Best Buy -10,59 % verloren.

    Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -1,40 % geändert.

    Best Buy Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +14,95 %
    1 Monat +10,65 %
    3 Monate -20,88 %
    1 Jahr -39,19 %

    Informationen zur Best Buy Aktie

    Es gibt 210 Mio. Best Buy Aktien. Damit ist das Unternehmen 12,38 Mrd.EUR € wert.

    Best Buy Reports Fourth Quarter Results


    Best Buy Co., Inc. (NYSE: BBY) today announced results for the 13-week fourth quarter ended January 31, 2026 (“Q4 FY26”), as compared to the 13-week fourth quarter ended February 1, 2025 (“Q4 FY25”).   Q4 FY26 Q4 FY25 FY26 FY25 Revenue ($ in …

    Alle Analysten-Augen auf: Target, Best Buy, Warner Music, Schaeffler, Beiersdorf


    Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Amazon, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,48 %. Costco Wholesale notiert im Plus, mit +0,76 %. Target notiert im Plus, mit +4,55 %. Walmart verliert -0,15 %

    Best Buy Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Best Buy Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Best Buy Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Best Buy

    +6,36 %
    +15,29 %
    +9,67 %
    -20,02 %
    -40,91 %
    -32,97 %
    -38,66 %
    +67,70 %
    +452,41 %
    ISIN:US0865161014WKN:873629



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Best Buy Aktie hebt ab - +10,94 % - 03.03.2026 Am heutigen Handelstag konnte die Best Buy Aktie bisher um +10,94 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Best Buy Aktie.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     