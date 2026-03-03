Best Buy Aktie hebt ab - +10,94 % - 03.03.2026

Am heutigen Handelstag konnte die Best Buy Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +10,94 % im Plus. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,31 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Best Buy Aktie. Nach einem Plus von +1,31 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 58,37€. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Best Buy ist ein führender US-Einzelhändler für Elektronik mit starker Marktstellung und Konkurrenz durch Amazon, Walmart und Target. Es bietet einzigartige Dienstleistungen wie Geek Squad an.

Obwohl sich die Best Buy Aktie heute im Plus befindet, mussten ihre Anleger in den letzten drei Monaten einen Kursverlust von -20,88 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche ist die Best Buy Aktie damit um +14,95 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +10,65 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Best Buy -10,59 % verloren.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -1,40 % geändert.

Best Buy Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +14,95 % 1 Monat +10,65 % 3 Monate -20,88 % 1 Jahr -39,19 %

Informationen zur Best Buy Aktie

Es gibt 210 Mio. Best Buy Aktien. Damit ist das Unternehmen 12,38 Mrd.EUR € wert.

Best Buy Co., Inc. (NYSE: BBY) today announced results for the 13-week fourth quarter ended January 31, 2026 (“Q4 FY26”), as compared to the 13-week fourth quarter ended February 1, 2025 (“Q4 FY25”). Q4 FY26 Q4 FY25 FY26 FY25 Revenue ($ in …

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Amazon, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,48 %. Costco Wholesale notiert im Plus, mit +0,76 %. Target notiert im Plus, mit +4,55 %. Walmart verliert -0,15 %

Best Buy Aktie jetzt kaufen?

Ob die Best Buy Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab.