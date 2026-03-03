Benzin: Jetzt knallt der Preis über 2 Euro!

"Ich befürchte, dass es an den Zapfsäulen noch weiter nach oben geht", sagt der Kraftstoffmarktexperte des ADAC, Christian Laberer.

Schock an der Zapfsäule. Während am Wochenende die Preise noch moderat gestiegen sind, nehmen sie jetzt stündlich zu und halten Schritt mit dem steigenden Rohölpreis.

Im bundesweiten Tagesdurchschnitt war Super E10 mit 1,839 Euro pro Liter um 6,1 Cent teurer als am Freitag, dem letzten Tag vor dem Iran-Krieg, wie der ADAC mitteilt.

"Sollte der Ölpreis nicht bald wieder nachgeben, kann der Aufwärtstrend auch über die nächsten Tage anhalten", sagt Laberer.

Die Montags-Tagesdurchschnitte von 1,839 Euro pro Liter Super E10 und 1,816 Euro pro Liter Diesel sind die höchsten Werte seit rund zwei Jahren, so der ADAC, Super E10 war zuletzt im Mai 2024 teurer, Diesel zuletzt im Oktober 2023.

In manchen Regionen hat der Benzinpreis bereits die 2-Euro-Marke geknackt, wie beispielsweise in Frankfurt/Main.

Mittelfristig gebe es aber, so der ADAC, Hoffnung auf gemäßigtere Preise, da die Opec+ angekündigt hat, die Fördermengen zu erhöhen. Bedingung hierfür: Die Lage im Nahmen Osten beruhigt sich wieder.

Wie lange der Krieg gegen den Iran anhält, lässt sich schwer sagen. Israel und die USA wollen keine Jahre andauernde Eskalation. Mit höheren Energiepreisen und höheren Kosten für die Logistik, den Transport und kurz, für die gesamte Wirtschaft, wird die Spirale der Inflation wieder angetreten. Das wird man nicht nur an der Zapfsäule spüren.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion