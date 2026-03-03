    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsBenzin RohstoffvorwärtsNachrichten zu Benzin

    Spritkosten

    3281 Aufrufe 3281 0 Kommentare 0 Kommentare

    Benzin: Jetzt knallt der Preis über 2 Euro!

    Im bundesweiten Tagesdurchschnitt war Super E10 mit 1,839 Euro pro Liter um 6,1 Cent teurer als am Freitag. In einigen Regionen kletterte der Benzinpreis über die Marke von 2 Euro.

    Für Sie zusammengefasst
    Spritkosten - Benzin: Jetzt knallt der Preis über 2 Euro!
    Foto: Katerina Primak - 1476883670

    Schock an der Zapfsäule. Während am Wochenende die Preise noch moderat gestiegen sind, nehmen sie jetzt stündlich zu und halten Schritt mit dem steigenden Rohölpreis. 

    "Ich befürchte, dass es an den Zapfsäulen noch weiter nach oben geht", sagt der Kraftstoffmarktexperte des ADAC, Christian Laberer.

    Im bundesweiten Tagesdurchschnitt war Super E10 mit 1,839 Euro pro Liter um 6,1 Cent teurer als am Freitag, dem letzten Tag vor dem Iran-Krieg, wie der ADAC mitteilt. 

    "Sollte der Ölpreis nicht bald wieder nachgeben, kann der Aufwärtstrend auch über die nächsten Tage anhalten", sagt Laberer.

    Die Montags-Tagesdurchschnitte von 1,839 Euro pro Liter Super E10 und 1,816 Euro pro Liter Diesel sind die höchsten Werte seit rund zwei Jahren, so der ADAC, Super E10 war zuletzt im Mai 2024 teurer, Diesel zuletzt im Oktober 2023.

    In manchen Regionen hat der Benzinpreis bereits die 2-Euro-Marke geknackt, wie beispielsweise in Frankfurt/Main. 

    Mittelfristig gebe es aber, so der ADAC, Hoffnung auf gemäßigtere Preise, da die Opec+ angekündigt hat, die Fördermengen zu erhöhen. Bedingung hierfür: Die Lage im Nahmen Osten beruhigt sich wieder.

    Wie lange der Krieg gegen den Iran anhält, lässt sich schwer sagen. Israel und die USA wollen keine Jahre andauernde Eskalation. Mit höheren Energiepreisen und höheren Kosten für die Logistik, den Transport und kurz, für die gesamte Wirtschaft, wird die Spirale der Inflation wieder angetreten. Das wird man nicht nur an der Zapfsäule spüren.

    Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    Reports
    Favoritenwechsel - diese 5 Werte sollten Anleger im Depot haben!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurKrischan Orth
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Spritkosten Benzin: Jetzt knallt der Preis über 2 Euro! Im bundesweiten Tagesdurchschnitt war Super E10 mit 1,839 Euro pro Liter um 6,1 Cent teurer als am Freitag. In einigen Regionen kletterte der Benzinpreis über die Marke von 2 Euro.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     