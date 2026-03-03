    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    OMP stellt entscheidungsorientierte Planung vor, um die Entscheidungsgeschwindigkeit in der Lieferkette zu beschleunigen

    Neuer Ansatz verlagert Planung von reaktiven Prozessen hin zu KI-gestützter Entscheidungsintelligenz

     

    ANTWERPEN, BE / ACCESS Newswire / 3. März 2026 / OMP, ein führender Anbieter von KI-gestützten Lösungen für die Lieferkettenplanung, bringt Unison Decision-Centric Planning auf den Markt, einen neuen Ansatz, der Unternehmen dabei hilft, von einer reaktiven, prozessgesteuerten Planung zu einer proaktiven, ereignisgesteuerten Entscheidungsfindung überzugehen.

     

    Unison Decision-Centric Planning basiert auf der Flaggschiff-Plattform Unison Planning von OMP und kombiniert fortschrittliche KI, autonome Agenten, Echtzeit-Szenariomodellierung und menschliche Validierung, um die Entscheidungsgeschwindigkeit zu beschleunigen. Der Ansatz ermöglicht es Unternehmen, Störungen zu antizipieren, Kompromisse zu bewerten und in zunehmend volatilen Lieferkettenumgebungen mit Zuversicht zu handeln.

     

    Von reaktiver zu proaktiver Lieferkettenplanung

     

    Herkömmliche Planungszyklen sind oft zu langsam, um mit der heutigen Volatilität Schritt zu halten. Unison Decision-Centric Planning ersetzt die statische, prozessgesteuerte Planung durch einen dynamischen, entscheidungsorientierten Ansatz, der kontinuierlich Veränderungen erfasst, relevante Szenarien identifiziert und die Auswirkungen auf das Geschäft quantifiziert. Durch die Abstimmung von KI-gestützter Intelligenz mit menschlichem Urteilsvermögen gelangen Unternehmen von reaktiver Krisenbewältigung zu proaktiver Wertoptimierung.

     

    „Mit Unison Decision-Centric Planning helfen wir Kunden, über reaktive Krisenbewältigung hinauszugehen“, sagte Tom Wouters, Chief Product Officer bei OMP.

     

    „Durch die Kombination von menschlichem Fachwissen mit fortschrittlicher KI und Szenario-Modellierung ermöglichen wir sichere, proaktive Entscheidungen, die Agilität, Widerstandsfähigkeit und messbare geschäftliche Auswirkungen fördern.“

     

    Synergie zwischen Mensch und KI für intelligentere, schnellere Entscheidungen

     

    Unison Decision-Centric Planning nutzt UnisonIQ, um KI-Agenten, generative KI-Assistenten und fortschrittliche Optimierungs-Engines zu orchestrieren. Routinemäßige manuelle Aufgaben werden automatisiert, sodass sich Planer auf die funktionsübergreifende Zusammenarbeit und Entscheidungsfindung konzentrieren können. Erklärbare KI sorgt für Transparenz und Vertrauen, während autonome Agenten kontinuierlich Signale aus der Lieferkette überwachen und in Echtzeit handeln.

