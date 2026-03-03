Call von Beiersdorf überzeugt nicht - Barclays

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Beiersdorf Aktie

Die Beiersdorf Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -12,45 % und einem Kurs von 85,36 auf Tradegate (03. März 2026, 14:09 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Beiersdorf Aktie um -22,65 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -15,55 %.

Die Marktkapitalisierung von Beiersdorf bezifferte sich zuletzt auf 20,93 Mrd..

Beiersdorf zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,0700 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 110,14EUR. Von den letzten 7 Analysten der Beiersdorf Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 90,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 129,00EUR was eine Bandbreite von +5,58 %/+51,34 % bedeutet.