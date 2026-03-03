ANALYSE-FLASH
Call von Beiersdorf überzeugt nicht - Barclays
- Barclays belässt Beiersdorf auf Overweight. 112
- Call wenig überzeugend; schwaches Pflegeumfeld.
- Nivea neu ausrichten; 2026 als Übergangsjahr.
LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Beiersdorf nach der Telefonkonferenz zu den Geschäftszahlen zunächst weiter mit einem Kursziel von 112 Euro auf "Overweight" belassen. Der Call sei wenig überzeugend gewesen, schrieb Warren Ackerman am Dienstagvormittag. Ein schwaches Umfeld für Körperpflegeprodukte mache es den Hamburgern nicht einfach, sie hätten sich gerade in den Schwellenländern aber auch zu wenig angepasst. Eine Neupositionierung der Marke Nivea sei notwendig, 2026 werde allerdings ein Übergangsjahr. Die entscheidende Frage bleibe, wann sich der Körperpflege-Markt erholt./ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.03.2026 / 10:45 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.03.2026 / 10:46 / GMT
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Beiersdorf Aktie
Die Beiersdorf Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -12,45 % und einem Kurs von 85,36 auf Tradegate (03. März 2026, 14:09 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Beiersdorf Aktie um -22,65 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -15,55 %.
Die Marktkapitalisierung von Beiersdorf bezifferte sich zuletzt auf 20,93 Mrd..
Beiersdorf zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,0700 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 110,14EUR. Von den letzten 7 Analysten der Beiersdorf Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 90,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 129,00EUR was eine Bandbreite von +5,58 %/+51,34 % bedeutet.
