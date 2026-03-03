Dieser Explorer will Lapplands nächsten Goldschatz heben

Der kanadische Goldexplorer FireFox Gold steht vor einem massiven Wendepunkt. Im finnischen Lappland läuft das größte Bohrprogramm der Firmengeschichte. Ziel ist die erste Ressourcenschätzung im Projekt Mustajärvi – unterstützt von Agnico Eagle als strategischem Investor.

Projwektentwickler mit klarem Fokus auf Wertschöpfung

Explorationsunternehmen gibt es viele. Doch nur wenige schaffen es, ein Projekt so weit zu entwickeln, dass daraus eine wirtschaftlich solide Ressource entsteht. Genau an diesem Punkt will FireFox Gold Corp. (ISIN: CA31816R8369, WKN: A419WJ) jetzt ansetzen.

Seit der Gründung 2017 konzentriert sich das Unternehmen ausschließlich auf Finnland. Der zentrale lappländische Grünsteingürtel ist dabei das Kerngebiet. In dieser Region befinden sich aktive Minen, historische Förderstätten und mehrere bedeutende Neuentdeckungen der vergangenen Jahre.

Mit 38,5 Mio. ausstehenden Aktien bringt es FireFox aktuell auf eine Marktkapitalisierung von rund 30 Mio. CAD. Der Kassenbestand lag zuletzt bei 3 Mio. CAD. Diese solide Liquidität geht maßgeblich auf eine Privatplatzierung über 7 Mio. CAD im August 2025 zurück.

Bemerkenswert ist dabei nicht nur das Volumen, sondern wer sich beteiligte. Agnico Eagle Mines, einer der größten Goldproduzenten weltweit und Betreiber der benachbarten Kittilä-Mine, hält rund 11 Prozent an FireFox. Für einen Explorer dieser Größe ist das ein starkes Signal.

Mustajärvi soll Unternehmenswert neu definieren

Im Zentrum der aktuellen Arbeiten steht Mustajärvi. Das Projekt liegt nur 17 Kilometer von Kittilä entfernt, mit ganzjähriger Straßenanbindung und vorhandener Infrastruktur. In Europa sind solche Rahmenbedingungen keineswegs selbstverständlich.

Wichtiger sind jedoch die Bohrergebnisse. In mehreren Zonen wurden hochgradige Abschnitte durchteuft. Dazu zählen 13,05 Meter mit durchschnittlich 15,04 Gramm Gold je Tonne sowie Teilabschnitte mit mehr als 100 Gramm je Tonne. Weitere Bohrungen bestätigten die Fortsetzung der Goldführung über mehr als zwei Kilometer.

Seit dem dritten Quartal 2025 läuft ein rund 10.000 Meter umfassendes Bohrprogramm. Es ist das bislang größte in der Unternehmensgeschichte. Die Strategie ist klar. Bestehende Zonen werden verdichtet, neue Bereiche entlang der Struktur getestet und Erweiterungen geprüft.