Datavault AI meldet deutlichen Anstieg institutioneller Beteiligungen aufgrund beschleunigter Plattformausweitung

PHILADELPHIA, PA / ACCESS Newswire / 3. März 2026 / Datavault AI Inc. („Datavault AI” oder das „Unternehmen”) (NASDAQ:DVLT), ein Anbieter von Technologien für Datenmonetarisierung, Credentialing, digitale Interaktion und Tokenisierung realer Vermögenswerte, gab heute einen deutlichen Anstieg der institutionellen Beteiligung sowie eine anhaltende kommerzielle Expansion in den Medien- und Unternehmensmärkten bekannt.

Zwischen dem vierten Quartal 2025 und Februar 2026 haben mehrere große Vermögensverwalter ihre Positionen in Datavault AI deutlich ausgebaut. Laut jüngsten öffentlichen Angaben hat Vanguard seinen Bestand von rund 393.000 Aktien auf 11,8 Millionen Aktien erhöht. State Street hat seinen Bestand von rund 335.000 Aktien auf 10,0 Millionen Aktien ausgebaut. BlackRock erhöhte seine Position von etwa 136.000 Aktien auf 4,1 Millionen Aktien. Diese Veränderungen entsprechen prozentualen Steigerungen von etwa 2.900 %, 2.800 % bzw. 3.000 %.

Das Management betrachtet diese Zunahme der institutionellen Beteiligung als Unterstützung für die Umsetzungsstrategie und das langfristige Umsatzpotenzial von Datavault AI. Die Ausweitung der Beteiligungen folgt auf eine Phase erheblichen operativen Wachstums. Die Unternehmensleitung führt dieses Wachstum auf die zunehmende Akzeptanz durch Unternehmen, strategische Akquisitionen und hochkarätige kommerzielle Partnerschaften zurück.

Die jüngste Erweiterung der Plattform umfasst Vereinbarungen mit Sports Illustrated und NFL Alumni, wodurch Datavault AI seine Präsenz in den Ökosystemen der Premium-Sportmedien ausbaut. Das Unternehmen hat außerdem die Übernahme von API Media abgeschlossen, wodurch es seine Medienvertriebskapazitäten stärkt und seine Infrastruktur zur Datenmonetarisierung verbessert.

Darüber hinaus kündigte Datavault AI im Jahr 2025 eine strategische Investition in Höhe von 150 Mio. $ durch die Scilex Holding Company an, wodurch die Kapitalressourcen des Unternehmens im Zuge seiner Expansion weiter gestärkt werden.

„Daten sind nicht mehr nur Informationen. Sie sind eine Anlageklasse“, sagte Nathaniel Bradley, CEO von Datavault AI. „Wir bauen eine sichere Infrastruktur auf, die es Unternehmen und Medienplattformen ermöglicht, diesen Wert in großem Umfang zu erfassen, zu verwalten und zu monetarisieren.“