Nach Milliarden-Investment: Pinterest-Aktie explodiert!
Die Investmentgesellschaft Elliott investiert 1 Milliarde US-Dollar in Pinterest für Wachstum. Die Aktie explodiert daraufhin und steigt um mehr als 8 Prozent.
Tochtergesellschaften von Elliott Investment Management haben 1 Milliarde US-Dollar in Pinterest für visuelle Suche und Entdeckung investiert, wie MT Newswires berichtet. Laut den Investitionsbedingungen wird Elliott Wandelanleihen im Wert von 1 Milliarde US-Dollar mit einem anfänglichen Wandlungspreis von 22,72 US-Dollar je Aktie erwerben. Der Preis entspricht einem Aufschlag von 30 Prozent auf den Schlusskurs der Aktie vom Montag.
Laut Pinterest werden die Erlöse aus der Investition für den Rückkauf von Stammaktien der Klasse A im Rahmen eines neuen, vom Verwaltungsrat von Pinterest genehmigten Aktienrückkaufprogramms im Wert von 3,5 Milliarden US-Dollar verwendet. Marc Steinberg, Partner bei Elliott und Mitglied des Pinterest-Aufsichtsrats sagte dazu: "Wir sind seit unserer ersten Investition im Jahr 2022 treue Unterstützer von Pinterest und haben eine starke Überzeugung von der Entwicklung des Unternehmens."
Pinterest kündigte im Januar an, bis zu 15 Prozent seiner Belegschaft, also rund 700 Stellen, abzubauen. Ressourcen sollen demnach in wachstumsstärkere Bereiche wie künstliche Intelligenz umgeschichtet werden. Im letzten Monat prognostizierte das Unternehmen ein verlangsamtes Umsatzwachstum im ersten Quartal. Als Begründung nannte das Unternehmen, dass größere Einzelhändler ihre Werbeausgaben reduzieren, um ihre Gewinnmargen angesichts der Zölle zu schützen. Pinterest generiert insbesondere durch Werbung auf seiner Plattform Einnahmen.
Die Aktie ist am Dienstag (15:40 Uhr, MEZ) 8,67 Prozent im Plus. Ein Anteilschein kostet 16,30 Euro.
