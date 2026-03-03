Nach Milliarden-Investment: Pinterest-Aktie explodiert!

Tochtergesellschaften von Elliott Investment Management haben 1 Milliarde US-Dollar in Pinterest für visuelle Suche und Entdeckung investiert, wie MT Newswires berichtet. Laut den Investitionsbedingungen wird Elliott Wandelanleihen im Wert von 1 Milliarde US-Dollar mit einem anfänglichen Wandlungspreis von 22,72 US-Dollar je Aktie erwerben. Der Preis entspricht einem Aufschlag von 30 Prozent auf den Schlusskurs der Aktie vom Montag.

Laut Pinterest werden die Erlöse aus der Investition für den Rückkauf von Stammaktien der Klasse A im Rahmen eines neuen, vom Verwaltungsrat von Pinterest genehmigten Aktienrückkaufprogramms im Wert von 3,5 Milliarden US-Dollar verwendet. Marc Steinberg, Partner bei Elliott und Mitglied des Pinterest-Aufsichtsrats sagte dazu: "Wir sind seit unserer ersten Investition im Jahr 2022 treue Unterstützer von Pinterest und haben eine starke Überzeugung von der Entwicklung des Unternehmens."