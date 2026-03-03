Talfahrt beschleunigt - Iran-Krieg weckt Konjunktursorgen

DAX............Nahost ist eskaliert





Aufgrund der aktuellen, geopolitischen Lage, verzichte ich auf Pfeile zu möglichen Handelsrichtungen.

Letzter heutiger DAXkurs von L&S ist 24920

Dieser findet sich in jedem meiner charts und wird zeigen, was ab diesem Niveau geschehen kann.





Fangen wir in meinem beliebten H1 an:





Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/5439/board/20260301211042-chart-dax-01-03-2026a.jpg





Der Index wurde bereits am letzten Freitag von den Bären nach Süden geführt, Stück für Stück runter durch die kleineren GDs bis zum 50iger retrace.

Dort bei 25150 Punkten, stabilisierte es sich.

Dann kam das WE und bereits Samstag rutschte der DAX tiefer, durch das 61iger bis runter zu den beschriebenen 24920 am heutigen Tag.

Am 61iger hätte es unter normalen Bedingungen wieder nach Norden gedreht. Gestern gab es wohl schon tiefere Kurse, welche aber wieder nach oben zogen.

Da der Kurs unter dem 61iger retrace nun liegt, benötigen wir eine größere Zeiteinheit.

Schauen wir uns das mal im daily unter angepassten retraces an:





Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/5439/board/20260301211651-chart-dax-01-03-2026b.jpg





Hier sehen wir, das der Kurs zwischen dem 38iger und 50iger retrace steckt. Aktuell über dem 50iger und somit ergäbe sich bei Zug der Bären ein Ziel von mindestens 24839 Punkten. Da das 61iger als Umkehr nach oben dienen könnte, schließe ich einen weiteren Abverkauf nicht aus, obwohl MACD auf KAUFEN steht und der RSI neutral ist. Die 20iger im daily ist letzte Woche wieder über die 30iger gestiegen und da alle kleineren GDs steigend über der 200er liegen, ist dieses bullisch zu werten. Aufgrund IRAN würde ich aber nicht darauf wetten.





Mal schauen was der chart im weekly uns mitteilen wil:





Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/5439/board/20260301212436-chart-dax-01-03-2026c.jpgl





Hier sehen wir, das quasi noch keine Korrektur stattgefunden hat. Der aktuelle Kurs liegt sogar minimal höher als das 23iger retrace (nomanslandmarke).

MACD und RSI stehen auf KAUFEN, somit bullisch zu werten. Nehmen wir den weekly und träumen von einer Korrektur, so müsste diese bis runter in den Bereich zwischen dem 50iger (24223) und 61iger (23919) retrace führen. Somit haben wir noch ordentlich Platz nach unten und wenn dieses kurzfristig geschieht, wäre die Börsenwelt noch in Ordnung. Aber da braut sich etwas zusammen, ein user hat bereits mehrfach darauf hingewiesen, das er zumindest auf Jahressicht die Marke irgendwann bei 17000 sieht.





Das sagt der chart dazu in der Monatsansicht:





Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/5439/board/20260301213103-chart-dax-01-03-2026d.jpg





Und siehe da, oh Wunder, MACD mit zusammengefallenem Kaufsignal, man könnte auch schreiben, Vorbereitung zum Verkauf. Unterstützt wird diese Annahme durch den RSI der hier >80 ist !!! Und eine Korrektur im monthly, welche runter geht bis zur 200er (12200), saust dann an der 17000 vorbei. In dieser Sicht erkennt man, das der Markt immer wieder die 200er anläuft. Zeiträume unterschiedlich, aber seit dem Hochlauf OKT 2024 ist der DAX ja nicht wirklich konsolidert. Dieses Jahr besteht die chance, das es passiert. Hinzu kommen die Hinweise, das starke Indiziesrückgänge in den Jahren der US-Midterm-Elections in den USA stattfinden.

Normale Korrektur auf Monatssicht wäre bis zum 61iger retrace bei 21367. Ab da könnte es dann nach den Wahlen wieder aufwärts gehen. Sollte jedoch bei welchem Wahlausgang auch immer, ein Test der 200er anstehen, so würde das bis runter zu 12102 führen. Ist aber nicht die Wahrheit, die monatliche 200er steigt ja weiter nach oben, da der Kurs ja über ihr liegt. Jeder Tag über der 200er, lässt sie weiter steigen, sie wird allerdings an Steilheit verlieren.

Wirtschaftliche Rahmenbedingungen in Deutschland, US-Zölle und der IRAN und Ukraine sind aktuell nicht wirklich kursfördernd.

Man kann sich schonmal einen schönen short auf die watch legen und wenn man bereit ist an kräftige downer zu glauben, diese dann ordern.





PS: Meine Hinweise und Gedanken zum Index DAX hier stellen keine KAUF/VERKAUF-Empfehlung dar. Sie dienen, am besten wenn ihr etwas dazu schreibt, für mich zur Orientierung um mein trading in diesen Mistzeiten, zu verbessern.

Meine Posi BASF steht im Minus, aber aktuell nicht so tief, wie ich befürchtet habe. zalando blutrot, aber die habe ich schon seit längerem abgeschrieben, obwohl ich sie für einen Überflieger 2026 gehalten habe.





Ich hoffe das der Nahe Osten irgendwie wieder zur Ruhe kommt und die Menschen wo auch immer auf dieser doch so schönen Welt wieder in Ruhe und Frieden miteinander leben können. Kommt gut durch den Tag und handelt nicht voreilig.































