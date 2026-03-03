    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Grüne fordern intensivere Prüfung der Preise an Tankstellen

    Foto: Zapfsäule (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Grünen haben das Bundeskartellamt aufgefordert, die aktuellen Preissprünge an deutschen Tankstellen derzeit noch intensiver zu überprüfen.

    "Die Preise an den Tankstellen werden weiter steigen. Ich befürchte, dies ist der Beginn einer Preisspirale", sagte der energiepolitische Sprecher der Grünen-Bundestagsfraktion, Michael Kellner, der "Rheinischen Post" (Mittwochsausgabe). "Es ist Aufgabe des Kartellamtes, zu prüfen, ob die Preissprünge gerechtfertigt sind", sagte der frühere Wirtschafts-Staatssekretär.

    Das Bundeskartellamt hat bereits vor Jahren eine Markttransparenzstelle eingerichtet, die die Preise für Kraftstoffe regelmäßig überprüft.


    Verfasst von Redaktion dts
