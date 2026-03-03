    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsConocoPhillips AktievorwärtsNachrichten zu ConocoPhillips

    Öl und Rüstung Top-Picks

    Diese Aktien sind jetzt auf der Conviction List von Goldman Sachs

    Goldman Sachs fügt ConocoPhillips und Loar Holdings zur US Conviction List hinzu, Welchen Aktien die Analysten aktuell am meisten zutrauen.

    Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat ihre renommierte „Conviction List - Directors' Cut“ für den März 2026 aktualisiert. In dem monatlichen Update identifiziert das Investmentkomitee der Bank die 20 bis 25 überzeugendsten Kaufempfehlungen aus dem US-Aktienmarkt. Neu mit dabei im März sind die Papiere von ConocoPhillips und Loar Holdings.

    "Investoren messen kapitalintensiven Unternehmen der alten Welt endlich wieder mehr Wert bei, was sich mittlerweile nicht mehr nur auf Investitionen in physische Rechenzentrumsanlagen beschränkt, sondern auch auf andere Bereiche der Lieferkette und der Wirtschaft ausweitet", schreiben die Analysten.

    ConocoPhillips, ein Schwergewicht im Ölsektor, steht kurz vor einem Wendepunkt, da das Unternehmen von einer Phase intensiver Investitionen in Ölreserven zu einem "Investment Harvesting"-Modus übergeht. Dieser Übergang wird von einem starken Anstieg des freien Cashflows begleitet, den Goldman Sachs auf ein Wachstum von rund 24 Prozent jährlich bis 2030 prognostiziert.

    Wesentliche Projekte wie das North Field East Gasprojekt in Katar und das Willow-Ölprojekt in Alaska sind nahezu abgeschlossen und sollen dem Unternehmen bis 2029 zusätzliche 7 Milliarden US-Dollar an freiem Cashflow einbringen. Mit einer soliden Dividendenpolitik und der Aussicht auf steigende Kapitalrückflüsse bleibt COP eine attraktive Wahl für Anleger, die nach stabilen Renditen suchen.

    Loar Holdings, ein Unternehmen im Bereich Luft- und Raumfahrt, punktet mit starken Margen und einer beeindruckenden Fähigkeit zur Umsatzsteigerung. Laut Analyst Noah Poponak ist Loar nicht nur ein herausragender "Earnings Compounder", sondern auch gut positioniert, um von weiteren Akquisitionen zu profitieren. Das Unternehmen wächst organisch und durch strategische Übernahmen und wird in den kommenden Jahren von einem Boom im Luftfahrt-Nachmarkt profitieren, da die Nachfrage nach Ersatzteilen aufgrund des Wachstums des weltweiten Flugverkehrs steigt.

    Die komplettte Conviction List im Überblick:

    Zu den vielversprechendsten Werten der Goldman Liste zählen ServiceNow, DoorDash und Celestica. Mit einem Upside-Potenzial von 100 Prozent und einem Kursziel von 216 US-Dollar erwartet Goldman Sachs vor allem für ServiceNow ein kräftiges Wachstum. 

    Liefer-Riese DoorDash verzeichnete im vergangenen Jahr ein solides Umsatzwachstum und plant, seine Marktstellung durch strategische Expansion und stärkere Partnerschaften auszubauen. Goldman sieht für DoorDash ein vielversprechendes Wachstumspotenzial und ein Upside von 62 Prozent.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion


