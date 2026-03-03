    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNutrien AktievorwärtsNachrichten zu Nutrien
    37 Aufrufe 37 0 Kommentare 0 Kommentare

    BARCLAYS stuft Nutrien auf 'Equal Weight'

    BARCLAYS stuft Nutrien auf 'Equal Weight'
    Foto: Sunshine Seeds - stock.adobe.com
    LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Nutrien von 70 auf 80 US-Dollar angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Der Iran-Krieg habe das Potenzial, die Stickstoffpreise wegen eines verknappten Angebotes zumindest im ersten Halbjahr 2026 hochzutreiben, schrieb Benjamin Theurer am Montagabend. Deshalb und wegen der angespannten Gaslage in Europa sieht er Luft nach oben für amerikanische Produzenten. Mosaic stufte der Experte aber ab mit der Ergänzung, dass er bei Kali- und Phosphatlieferungen weniger Beeinträchtigungen befürchtet./tih/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 02.03.2026 / 20:53 / GMT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.03.2026 / 05:10 / GMT

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Nutrien Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,23 % und einem Kurs von 65,58EUR auf Tradegate (03. März 2026, 14:37 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: BARCLAYS
    Analyst: Benjamin Theurer
    Analysiertes Unternehmen: Nutrien
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 80
    Kursziel alt: 70
    Währung: USD
    Zeitrahmen: 12m



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-analysen
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    BARCLAYS stuft Nutrien auf 'Equal Weight' Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Nutrien von 70 auf 80 US-Dollar angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Der Iran-Krieg habe das Potenzial, die Stickstoffpreise wegen eines verknappten Angebotes …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     