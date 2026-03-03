BARCLAYS stuft Nutrien auf 'Equal Weight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Nutrien von 70 auf 80 US-Dollar angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Der Iran-Krieg habe das Potenzial, die Stickstoffpreise wegen eines verknappten Angebotes zumindest im ersten Halbjahr 2026 hochzutreiben, schrieb Benjamin Theurer am Montagabend. Deshalb und wegen der angespannten Gaslage in Europa sieht er Luft nach oben für amerikanische Produzenten. Mosaic stufte der Experte aber ab mit der Ergänzung, dass er bei Kali- und Phosphatlieferungen weniger Beeinträchtigungen befürchtet./tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 02.03.2026 / 20:53 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.03.2026 / 05:10 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Nutrien Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,23 % und einem Kurs von 65,58EUR auf Tradegate (03. März 2026, 14:37 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Benjamin Theurer

Analysiertes Unternehmen: Nutrien

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 80

Kursziel alt: 70

Währung: USD

Zeitrahmen: 12m

