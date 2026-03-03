Kion Group Aktie fällt deutlich: Risiken im Fokus - 03.03.2026

Mit einer Performance von -9,25 % musste die Kion Group Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Die Talfahrt der Kion Group Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,31 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 51,75€, mit einem Minus von -9,25 %. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Kion Group ist ein globaler Marktführer in der Herstellung von Gabelstaplern und Lagertechnik, bekannt für innovative Automatisierungslösungen. Mit einer starken Präsenz in Europa konkurriert Kion mit Unternehmen wie Toyota Material Handling und Jungheinrich. Ihre Alleinstellungsmerkmale sind die breite Produktpalette und fortschrittliche Technologien im Bereich der Intralogistik.

Mit diesem erneuten Kursverlust setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Monaten mussten Kion Group Aktionäre einen Verlust von -19,77 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche ist die Kion Group Aktie damit um -20,08 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -13,92 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Kion Group -24,10 % verloren.

Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -3,77 % geändert.

Kion Group Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -20,08 % 1 Monat -13,92 % 3 Monate -19,77 % 1 Jahr +45,64 %

Informationen zur Kion Group Aktie

Es gibt 131 Mio. Kion Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 6,78 Mrd.EUR € wert.

Die andauernden Kampfhandlungen im Nahen Osten haben den Abwärtsdruck an den weltweiten Börsen am Dienstag verstärkt. Auch für die Wall Street und die Nasdaq-Börse werden erneut stark fallende Kurse prognostiziert. Steigende Öl- und Erdgaspreise …

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein negatives Bild.

Die andauernden Kampfhandlungen im Nahen Osten haben den Abwärtsdruck an den weltweiten Börsen am Dienstag verstärkt. Auch für die Wall Street und die Nasdaq-Börse werden erneut stark fallende Kurse prognostiziert. Steigende Öl- und Erdgaspreise …

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Jungheinrich, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -4,95 %.

Kion Group Aktie jetzt kaufen?

Ob die Kion Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Kion Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.