    ROUNDUP

    Drohnenangriff vor Omans Küste gemeldet

    • Drohnenangriff trifft Treibstofftanks in Dukm.
    • Niemand verletzt, Schäden offenbar begrenzt...
    • Iran weist Anschuldigungen zurück Täter unklar
    ROUNDUP - Drohnenangriff vor Omans Küste gemeldet
    Foto: Emphyrio - pixabay

    MASKAT (dpa-AFX) - Im Handelshafen von Dukm im Oman ist es erneut zu einem Drohnenangriff gekommen. Wie die staatliche Nachrichtenagentur Oman News Agency unter Berufung auf Sicherheitsquellen berichtete, wurden Treibstofftanks von mehreren Drohnen attackiert. Verletzt wurde demnach niemand, die Schäden seien begrenzt. Zunächst war unklar, wer für den Angriff verantwortlich war.

    Der Iran wies zurück, hinter dem Angriff zu stecken. Es seien keine Attacken "gegen das Territorium und die Häfen des befreundeten und benachbarten Landes Oman" erfolgt, berichtete die Nachrichtenagentur Tasnim unter Berufung auf den Generalstab.

    Bereits am Sonntag war es zu einem ähnlichen Vorfall gekommen. Nach Beginn der israelisch-amerikanischen Angriffe auf den Iran am Samstag hat Teheran mehrfach US-Militärstützpunkte in der Region attackiert. Im Oman selbst sind keine US-Stützpunkte. Häfen wie der in Dukm können aber vom US-Militär genutzt werden. Oman ist im Atomstreit zwischen den USA und Iran als Vermittler aufgetreten./arj/DP/mis





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
