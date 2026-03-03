SK hynix Aktie mit kräftigem Kurssturz. Was steckt dahinter? 03.03.2026

Die SK hynix Aktie ist bisher um -14,24 % auf 530,00€ gefallen. Das sind -88,00 € weniger als am letzten Handelstag und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,31 %, geht es heute bei der SK hynix Aktie nach unten. Wie geht es mit der Aktie weiter?

SK hynix ist ein führender Halbleiterhersteller, spezialisiert auf DRAM- und NAND-Flash-Speicher, mit starker Marktstellung und innovativen Technologien.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von SK hynix in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +9,02 % bestehen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -11,99 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +4,51 %. Im Jahr 2026 gab es für SK hynix bisher ein Plus von +9,02 %.

SK hynix Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -11,99 % 1 Monat +4,51 % 3 Monate +9,02 % 1 Jahr +9,02 %

Informationen zur SK hynix Aktie

Es gibt 690 Mio. SK hynix Aktien. Damit ist das Unternehmen 370,08 Mrd. € wert.

So schlagen sich die Wettbewerber von SK hynix

Micron Technology, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -4,94 %. Western Digital notiert im Minus, mit -4,37 %. Samsung Electronics notiert im Minus, mit -9,32 %.

SK hynix Aktie jetzt kaufen?

Ob die SK hynix Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SK hynix Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.