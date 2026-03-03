    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSUESS MicroTec AktievorwärtsNachrichten zu SUESS MicroTec

    SUESS MicroTec Aktie mit deutlichem Rücksetzer - 03.03.2026

    Am 03.03.2026 ist die SUESS MicroTec Aktie, bisher, um -4,27 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der SUESS MicroTec Aktie.

    Foto: Business_Wire - picture-alliance/ dpa | Photo

    SUESS MicroTec ist ein führender Anbieter von Geräten für die Halbleiterindustrie, spezialisiert auf Lithografie-, Bonder- und Testsysteme. Das Unternehmen hat eine starke Marktstellung und konkurriert mit ASML und Tokyo Electron. Es bietet spezialisierte Lösungen für Nischenmärkte und zeichnet sich durch hohe Flexibilität aus.

    SUESS MicroTec aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 03.03.2026

    Die SUESS MicroTec Aktie ist bisher um -4,27 % auf 52,65 gefallen. Das sind -2,35  weniger als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,10 %, geht es heute bei der SUESS MicroTec Aktie nach unten. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

    Obwohl die SUESS MicroTec Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +56,80 %.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die SUESS MicroTec Aktie damit um +10,01 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +7,50 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die SUESS MicroTec um +37,40 % gewonnen.

    SUESS MicroTec Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +10,01 %
    1 Monat +7,50 %
    3 Monate +56,80 %
    1 Jahr +44,49 %

    Informationen zur SUESS MicroTec Aktie

    Es gibt 19 Mio. SUESS MicroTec Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,01 Mrd. € wert.

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Applied Materials, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -3,02 %. KLA Corporation notiert im Minus, mit -3,79 %. ASML Holding notiert im Minus, mit -4,32 %.

    SUESS MicroTec Aktie jetzt kaufen?


    Ob die SUESS MicroTec Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SUESS MicroTec Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    SUESS MicroTec

    -4,27 %
    +10,01 %
    +7,50 %
    +56,80 %
    +44,49 %
    +144,87 %
    +130,69 %
    +517,82 %
    +115,33 %
    ISIN:DE000A1K0235WKN:A1K023



