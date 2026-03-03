Besonders beachtet!
Hochtief Aktie mit kräftigem Kurssturz -6,23 % - 03.03.2026
Am heutigen Handelstag muss die Hochtief Aktie bisher Verluste von -6,23 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Hochtief Aktie.
Hochtief ist ein global führendes Bauunternehmen, spezialisiert auf Infrastrukturprojekte. Es bietet Bau- und Ingenieurdienstleistungen an und ist international stark vertreten. Hauptkonkurrenten sind Vinci, ACS und Skanska. Hochtief punktet mit innovativen Bauverfahren und starker Präsenz in den USA und Australien.
Hochtief aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 03.03.2026
Die Hochtief Aktie ist bisher um -6,23 % auf 382,60€ gefallen. Das sind -25,40 € weniger als am letzten Handelstag. Der Kursrückgang der Hochtief Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,10 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -6,23 % im Minus. Könnte sich ein Einstieg lohnen?
Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Hochtief-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +30,44 % zu Buche.
Im Vergleich zur Vorwoche ist die Hochtief Aktie damit um -6,60 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +12,39 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Hochtief eine positive Entwicklung von +19,67 % erlebt.
Hochtief Aktie Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-6,60 %
|1 Monat
|+12,39 %
|3 Monate
|+30,44 %
|1 Jahr
|+163,79 %
Informationen zur Hochtief Aktie
Es gibt 78 Mio. Hochtief Aktien. Damit ist das Unternehmen 29,78 Mrd. € wert.
Börsenstart Europa - 03.03. - ATX schwach -3,02 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein negatives Bild.
Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag
Bouygues, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -2,92 %. Skanska (B) notiert im Minus, mit -3,21 %. Vinci notiert im Minus, mit -3,05 %.
Hochtief Aktie jetzt kaufen?
Ob die Hochtief Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Hochtief Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.