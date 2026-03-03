MongoDB Registered (A) Aktie crasht -26,51 % - 03.03.2026

Die MongoDB Registered (A) Aktie ist bisher um -26,51 % auf 204,15€ gefallen. Das sind -73,65 € weniger als am letzten Handelstag und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Der Kursrückgang der MongoDB Registered (A) Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,02 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -26,51 % im Minus. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

MongoDB bietet innovative Datenbanklösungen, die sich durch Flexibilität und Skalierbarkeit auszeichnen, und hat eine starke Marktposition im Bereich NoSQL-Datenbanken.

Mit dem heutigen Kursverlust bestätigte sich der andauernde Abwärtstrend. Über die letzten drei Monate haben Aktionäre bei MongoDB Registered (A) insgesamt ein Minus von -41,29 % zu verkraften.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -23,20 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -35,62 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei MongoDB Registered (A) auf -42,77 %.

MongoDB Registered (A) Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -23,20 % 1 Monat -35,62 % 3 Monate -41,29 % 1 Jahr -18,40 %

Informationen zur MongoDB Registered (A) Aktie

Es gibt 81 Mio. MongoDB Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 16,74 Mrd. € wert.

Es läuft zur Zeit nicht gut für den US-Tech-Sektor. Mit MongoDB schießen sich Investoren nach einem überraschenden Führungswechsel auf den nächsten Wert ein.

So schlagen sich die Wettbewerber von MongoDB Registered (A)

Amazon, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,55 %. Microsoft notiert im Minus, mit -1,11 %. Oracle notiert im Minus, mit -2,44 %. Snowflake Registered (A) verliert -3,17 %

MongoDB Registered (A) Aktie jetzt kaufen?

Ob die MongoDB Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur MongoDB Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.