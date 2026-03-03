    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMongoDB Registered (A) AktievorwärtsNachrichten zu MongoDB Registered (A)

    Besonders beachtet!

    29 Aufrufe 29 0 Kommentare 0 Kommentare

    MongoDB Registered (A) Aktie crasht -26,51 % - 03.03.2026

    Am heutigen Handelstag muss die MongoDB Registered (A) Aktie bisher Verluste von -26,51 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der MongoDB Registered (A) Aktie.

    Besonders beachtet! - MongoDB Registered (A) Aktie crasht -26,51 % - 03.03.2026
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com

    MongoDB bietet innovative Datenbanklösungen, die sich durch Flexibilität und Skalierbarkeit auszeichnen, und hat eine starke Marktposition im Bereich NoSQL-Datenbanken.

    MongoDB Registered (A) Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 03.03.2026

    Die MongoDB Registered (A) Aktie ist bisher um -26,51 % auf 204,15 gefallen. Das sind -73,65  weniger als am letzten Handelstag und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Der Kursrückgang der MongoDB Registered (A) Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,02 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -26,51 % im Minus. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

    Mit dem heutigen Kursverlust bestätigte sich der andauernde Abwärtstrend. Über die letzten drei Monate haben Aktionäre bei MongoDB Registered (A) insgesamt ein Minus von -41,29 % zu verkraften.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -23,20 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -35,62 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei MongoDB Registered (A) auf -42,77 %.

    MongoDB Registered (A) Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -23,20 %
    1 Monat -35,62 %
    3 Monate -41,29 %
    1 Jahr -18,40 %

    Informationen zur MongoDB Registered (A) Aktie

    Es gibt 81 Mio. MongoDB Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 16,74 Mrd. € wert.

    Das war's: Jetzt wird die nächste US-Technologie-Aktie dahingerafft!


    Es läuft zur Zeit nicht gut für den US-Tech-Sektor. Mit MongoDB schießen sich Investoren nach einem überraschenden Führungswechsel auf den nächsten Wert ein.

    So schlagen sich die Wettbewerber von MongoDB Registered (A)

    Amazon, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,55 %. Microsoft notiert im Minus, mit -1,11 %. Oracle notiert im Minus, mit -2,44 %. Snowflake Registered (A) verliert -3,17 %

    MongoDB Registered (A) Aktie jetzt kaufen?


    Ob die MongoDB Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur MongoDB Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    MongoDB Registered (A)

    -25,49 %
    -23,20 %
    -35,62 %
    -41,29 %
    -18,40 %
    +7,99 %
    -34,45 %
    +690,17 %
    ISIN:US60937P1066WKN:A2DYB1



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! MongoDB Registered (A) Aktie crasht -26,51 % - 03.03.2026 Am heutigen Handelstag muss die MongoDB Registered (A) Aktie bisher Verluste von -26,51 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der MongoDB Registered (A) Aktie.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     