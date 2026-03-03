    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsTotalEnergies AktievorwärtsNachrichten zu TotalEnergies

    Energiewende in Deutschland

    1021 Aufrufe 1021 0 Kommentare 0 Kommentare

    Strategischer Coup im Strommarkt: TotalEnergies holt Allianz an Bord

    TotalEnergies verkauft 50 Prozent seiner 11 deutschen Batteriespeicher an Allianz Global Investors. 500 Millionen Euro fließen in den Ausbau bis 2028.

    Energiewende in Deutschland - Strategischer Coup im Strommarkt: TotalEnergies holt Allianz an Bord
    Foto: Michel Spingler - dpa

    Der französische Energiekonzern TotalEnergies gibt 50 Prozent an 11 Batterieprojekten in Deutschland an Allianz Global Investors ab, wie Reuters berichtet. Über den Kaufpreis vereinbarten beide Seiten Stillschweigen. Klar ist jedoch: Insgesamt investieren die Partner 500 Millionen Euro in den Bau der Anlagen. 70 Prozent der Summe finanzieren sie über Fremdkapital.

    Die Projekte verfügen zusammen über eine Leistung von 789 Megawatt. Sie sollen bis 2028 ans Netz gehen. TotalEnergies treibt damit seine Expansion im größten Strommarkt Europas weiter voran. Deutschland gilt für den Konzern als Schlüsselmarkt beim Ausbau erneuerbarer Energien.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Allianz SE!
    Long
    331,57€
    Basispreis
    2,31
    Ask
    × 14,97
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    391,91€
    Basispreis
    4,07
    Ask
    × 14,33
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Kapital freisetzen, Rendite steigern

    TotalEnergies verfolgt das Ziel, bis 2030 weltweit 100 Gigawatt erneuerbare Bruttokapazität zu installieren. In Deutschland kaufte das Unternehmen gezielt Batterieentwickler. Die Speicher sollen überschüssigen Strom aus Wind- und Solaranlagen aufnehmen und bei hoher Nachfrage wieder einspeisen. So stabilisieren sie die Netze.

    Zugleich bleibt TotalEnergies seinem Geschäftsmodell treu. Der Konzern verkauft regelmäßig 50-Prozent-Anteile an fertig entwickelten Projekten mit Gewinn. Auch bei den nun veräußerten Batteriespeichern bestätigt das Unternehmen dieses Vorgehen.

    Stephane Michel, Präsident für Gas, Erneuerbare und Strom bei Total, erklärte: "Im Einklang mit unserem Geschäftsmodell ermöglicht uns diese Transaktion eine Optimierung unserer Kapitalallokation in unseren integrierten Stromaktivitäten und trägt zur Verbesserung der Rentabilität des Sektors bei." Der Deal setze Kapital frei und steigere die Rentabilität.

     

    Allianz setzt auf Infrastruktur

    Für Allianz Global Investors ist es das erste direkte Eigenkapitalinvestment in ein Portfolio von Batteriespeicherprojekten. Der Vermögensverwalter hatte zuvor bereits in Wind- und Solarparks sowie in grünen Wasserstoff investiert.

    Edouard Jozan, Leiter Private Markets bei Allianz GI, betonte: "Die Umstellung auf sauberere Energie hängt von einer starken Infrastruktur ab. [...] Diese elf Projekte in ganz Deutschland werden dazu beitragen, die Energieversorgungssicherheit des Landes zu stärken, die Energiewende zu beschleunigen und unseren Kunden einen langfristigen Mehrwert zu bieten." Die Infrastruktur sei entscheidend für eine saubere Energiezukunft.

    Gebaut werden die Anlagen vom Total-Tochterunternehmen Kyon Energy. Die Batterien liefert Saft, ebenfalls eine Tochter von TotalEnergies. Den Betrieb übernimmt der Konzern selbst.

    Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    Reports
    Favoritenwechsel - diese 5 Werte sollten Anleger im Depot haben!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurSaskia Reh
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Energiewende in Deutschland Strategischer Coup im Strommarkt: TotalEnergies holt Allianz an Bord TotalEnergies verkauft 50 Prozent seiner 11 deutschen Batteriespeicher an Allianz Global Investors. 500 Millionen Euro fließen in den Ausbau bis 2028.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     