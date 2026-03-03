Strategischer Coup im Strommarkt: TotalEnergies holt Allianz an Bord

Die Projekte verfügen zusammen über eine Leistung von 789 Megawatt. Sie sollen bis 2028 ans Netz gehen. TotalEnergies treibt damit seine Expansion im größten Strommarkt Europas weiter voran. Deutschland gilt für den Konzern als Schlüsselmarkt beim Ausbau erneuerbarer Energien.

Der französische Energiekonzern TotalEnergies gibt 50 Prozent an 11 Batterieprojekten in Deutschland an Allianz Global Investors ab, wie Reuters berichtet. Über den Kaufpreis vereinbarten beide Seiten Stillschweigen. Klar ist jedoch: Insgesamt investieren die Partner 500 Millionen Euro in den Bau der Anlagen. 70 Prozent der Summe finanzieren sie über Fremdkapital.

Kapital freisetzen, Rendite steigern

TotalEnergies verfolgt das Ziel, bis 2030 weltweit 100 Gigawatt erneuerbare Bruttokapazität zu installieren. In Deutschland kaufte das Unternehmen gezielt Batterieentwickler. Die Speicher sollen überschüssigen Strom aus Wind- und Solaranlagen aufnehmen und bei hoher Nachfrage wieder einspeisen. So stabilisieren sie die Netze.

Zugleich bleibt TotalEnergies seinem Geschäftsmodell treu. Der Konzern verkauft regelmäßig 50-Prozent-Anteile an fertig entwickelten Projekten mit Gewinn. Auch bei den nun veräußerten Batteriespeichern bestätigt das Unternehmen dieses Vorgehen.

Stephane Michel, Präsident für Gas, Erneuerbare und Strom bei Total, erklärte: "Im Einklang mit unserem Geschäftsmodell ermöglicht uns diese Transaktion eine Optimierung unserer Kapitalallokation in unseren integrierten Stromaktivitäten und trägt zur Verbesserung der Rentabilität des Sektors bei." Der Deal setze Kapital frei und steigere die Rentabilität.

Allianz setzt auf Infrastruktur

Für Allianz Global Investors ist es das erste direkte Eigenkapitalinvestment in ein Portfolio von Batteriespeicherprojekten. Der Vermögensverwalter hatte zuvor bereits in Wind- und Solarparks sowie in grünen Wasserstoff investiert.

Edouard Jozan, Leiter Private Markets bei Allianz GI, betonte: "Die Umstellung auf sauberere Energie hängt von einer starken Infrastruktur ab. [...] Diese elf Projekte in ganz Deutschland werden dazu beitragen, die Energieversorgungssicherheit des Landes zu stärken, die Energiewende zu beschleunigen und unseren Kunden einen langfristigen Mehrwert zu bieten." Die Infrastruktur sei entscheidend für eine saubere Energiezukunft.

Gebaut werden die Anlagen vom Total-Tochterunternehmen Kyon Energy. Die Batterien liefert Saft, ebenfalls eine Tochter von TotalEnergies. Den Betrieb übernimmt der Konzern selbst.

Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion