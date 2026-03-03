    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSiemens Energy AktievorwärtsNachrichten zu Siemens Energy

    Besonders beachtet!

    53 Aufrufe 53 0 Kommentare 0 Kommentare

    Siemens Energy - Aktie verliert deutlich -7,00 % - 03.03.2026

    Am 03.03.2026 ist die Siemens Energy Aktie, bisher, um -7,00 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Siemens Energy Aktie.

    Besonders beachtet! - Siemens Energy - Aktie verliert deutlich -7,00 % - 03.03.2026
    Foto: Sebastian Kahnert - dpa

    Siemens Energy ist ein global führendes Unternehmen im Energiesektor, spezialisiert auf nachhaltige Energieinfrastrukturen. Es bietet Gasturbinen, Dampfturbinen, Generatoren und Windkraftlösungen an. Mit starker Marktpräsenz konkurriert es mit General Electric und Mitsubishi Power. Siemens Energy punktet durch technologische Innovation und Engagement für die Energiewende.

    Siemens Energy Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 03.03.2026

    Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Siemens Energy Aktie. Mit einer Performance von -7,00 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Der Kursrückgang der Siemens Energy Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,88 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -7,00 % im Minus. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Siemens Energy!
    Long
    150,88€
    Basispreis
    0,17
    Ask
    × 14,60
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    170,00€
    Basispreis
    1,90
    Ask
    × 14,24
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Siemens Energy in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +38,05 % bestehen.

    Allein seit letzter Woche ist die Siemens Energy Aktie damit um -8,37 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +8,36 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Siemens Energy eine positive Entwicklung von +34,82 % erlebt.

    Siemens Energy Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -8,37 %
    1 Monat +8,36 %
    3 Monate +38,05 %
    1 Jahr +201,78 %

    Informationen zur Siemens Energy Aktie

    Es gibt 799 Mio. Siemens Energy Aktien. Damit ist das Unternehmen 121,81 Mrd. € wert.

    Börsen Update Europa - 03.03. - ATX schwach -3,60 %


    Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein negatives Bild.

    Siemens Energy AG: Modell angepasst; Superzyklus wird länger erwartet; VERKAUFEN


    Nach Gesprächen mit Siemens Energy (SE) haben wir unsere Annahmen zum Superzyklus verlängert und erwarten nun eine erhöhte Aktivität bis 2029, im Vergleich zu unserer vorherigen Erwartung eines Höhepunkts im Jahr 2027. Wachstum und Margen werden voraussichtlich ab 2030 wieder normalisiert, unterstützt durch anhaltend starke Auftragsdynamik.

    Siemens Energy ersetzt Diageo im Stoxx Europe 50


    Die Aktien von Siemens Energy werden in Kürze in den Stoxx Europe 50 aufgenommen. Der Energietechnikkonzern ersetzt dort den Spirituosenhersteller Diageo , wie die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf eine E-Mail der …

    Siemens Energy Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Siemens Energy Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Siemens Energy Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Siemens Energy

    -7,31 %
    -8,46 %
    +8,36 %
    +38,05 %
    +201,78 %
    +730,29 %
    +416,81 %
    +606,10 %
    ISIN:DE000ENER6Y0WKN:ENER6Y



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Siemens Energy - Aktie verliert deutlich -7,00 % - 03.03.2026 Am 03.03.2026 ist die Siemens Energy Aktie, bisher, um -7,00 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Siemens Energy Aktie.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     