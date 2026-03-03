Siemens Energy - Aktie verliert deutlich -7,00 % - 03.03.2026

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Siemens Energy Aktie. Mit einer Performance von -7,00 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Der Kursrückgang der Siemens Energy Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,88 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -7,00 % im Minus. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Siemens Energy ist ein global führendes Unternehmen im Energiesektor, spezialisiert auf nachhaltige Energieinfrastrukturen. Es bietet Gasturbinen, Dampfturbinen, Generatoren und Windkraftlösungen an. Mit starker Marktpräsenz konkurriert es mit General Electric und Mitsubishi Power. Siemens Energy punktet durch technologische Innovation und Engagement für die Energiewende.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Siemens Energy in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +38,05 % bestehen.

Allein seit letzter Woche ist die Siemens Energy Aktie damit um -8,37 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +8,36 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Siemens Energy eine positive Entwicklung von +34,82 % erlebt.

Siemens Energy Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -8,37 % 1 Monat +8,36 % 3 Monate +38,05 % 1 Jahr +201,78 %

Informationen zur Siemens Energy Aktie

Es gibt 799 Mio. Siemens Energy Aktien. Damit ist das Unternehmen 121,81 Mrd. € wert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein negatives Bild.

Nach Gesprächen mit Siemens Energy (SE) haben wir unsere Annahmen zum Superzyklus verlängert und erwarten nun eine erhöhte Aktivität bis 2029, im Vergleich zu unserer vorherigen Erwartung eines Höhepunkts im Jahr 2027. Wachstum und Margen werden voraussichtlich ab 2030 wieder normalisiert, unterstützt durch anhaltend starke Auftragsdynamik.

Die Aktien von Siemens Energy werden in Kürze in den Stoxx Europe 50 aufgenommen. Der Energietechnikkonzern ersetzt dort den Spirituosenhersteller Diageo , wie die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf eine E-Mail der …

Siemens Energy Aktie jetzt kaufen?

Ob die Siemens Energy Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Siemens Energy Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.