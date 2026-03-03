Deutsche Bank - Aktie rauscht in die Tiefe - 03.03.2026

Die Deutsche Bank Aktie notiert aktuell bei 27,51€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -5,96 % nachgegeben, was einem Verlust von -1,75 € entspricht. Der Kursrückgang der Deutsche Bank Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -2,16 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -5,96 % im Minus. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Die Deutsche Bank ist ein führendes Finanzinstitut mit Schwerpunkt auf Investmentbanking und Vermögensverwaltung. Sie hat eine starke Marktstellung in Europa und konkurriert mit Banken wie UBS und HSBC. Ihre globale Vernetzung und europäische Präsenz sind wesentliche Alleinstellungsmerkmale.

Der Kursverfall heute setzt den Abwärtstrend fort, der sich in den letzten Monaten bei Deutsche Bank abgezeichnet hat. Insgesamt mussten Aktionäre Verlusten in Höhe von -11,84 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Deutsche Bank Aktie damit um -10,10 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -18,26 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -16,50 % verloren.

Deutsche Bank Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -10,10 % 1 Monat -18,26 % 3 Monate -11,84 % 1 Jahr +40,00 %

Informationen zur Deutsche Bank Aktie

Es gibt 2 Mrd. Deutsche Bank Aktien. Damit ist das Unternehmen 52,79 Mrd. € wert.

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Deutsche Bank auf "Overweight" belassen. Der militärische Konflikt im Nahen Osten habe kaum direkten Einfluss auf die globalen Investmentbanken, schrieb Kian Abouhossein am Montagabend. Es sei zwar eine …

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Barclays, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -4,78 %. BNP Paribas (A) notiert im Minus, mit -6,14 %. HSBC Holdings notiert im Minus, mit -6,00 %. Commerzbank verliert -4,66 % UBS Group notiert im Minus, mit -4,55 %.

Deutsche Bank Aktie jetzt kaufen?

Ob die Deutsche Bank Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Deutsche Bank Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.