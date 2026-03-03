    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAllianz AktievorwärtsNachrichten zu Allianz

    Allianz Aktie im Ausverkauf - 03.03.2026

    Am 03.03.2026 ist die Allianz Aktie, bisher, um -5,09 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Allianz Aktie.

    Foto: Peter Kneffel - dpa

    Die Allianz SE ist ein global führender Versicherer und Vermögensverwalter mit starker Marktstellung, insbesondere in Europa. Sie bietet umfassende Versicherungs- und Asset-Management-Dienstleistungen an. Hauptkonkurrenten sind AXA, Zurich und Munich Re. Ihre Alleinstellungsmerkmale sind eine breite Produktpalette und Innovationskraft im digitalen Bereich.

    Allianz Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 03.03.2026

    Mit einer Performance von -5,09 % musste die Allianz Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Die Talfahrt der Allianz Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -2,70 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 352,60, mit einem Minus von -5,09 %. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

    Mit dem heutigen Rückgang verschärft sich der negative Trend bei Allianz, der in den vergangenen drei Monaten eine Bilanz von -5,70 % Verlust nach sich zog.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Allianz Aktie damit um -7,56 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -7,66 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Allianz um -10,46 % verloren.

    Allianz Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -7,56 %
    1 Monat -7,66 %
    3 Monate -5,70 %
    1 Jahr +11,63 %

    Informationen zur Allianz Aktie

    Es gibt 386 Mio. Allianz Aktien. Damit ist das Unternehmen 136,47 Mrd. € wert.

    Allianz steigt in Batteriespeicher von TotalEnergies ein


    Der Versicherungskonzern Allianz beteiligt sich an elf Batteriespeicherprojekten des französischen Energieversorgers Totalenergies in Deutschland. Die Projekte würden bis 2028 in Betrieb genommen und die Energiewende direkt unterstützen, teilte …

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Assicurazioni Generali, AXA und Co.

    Assicurazioni Generali, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -4,22 %. AXA notiert im Minus, mit -4,16 %. Münchener Rück notiert im Minus, mit -3,71 %. Zurich Insurance Group verliert -4,39 %

    Allianz Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Allianz Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Allianz Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Allianz

    -5,06 %
    -7,56 %
    -7,66 %
    -5,70 %
    +11,63 %
    +66,14 %
    +77,46 %
    +158,82 %
    +535,75 %
    ISIN:DE0008404005WKN:840400



    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
