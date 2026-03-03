SMA Solar Technology - Aktie rauscht in die Tiefe - 03.03.2026

Mit einer Performance von -7,00 % musste die SMA Solar Technology Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Die Talfahrt der SMA Solar Technology Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,19 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 29,76€, mit einem Minus von -7,00 %. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

SMA Solar Technology ist ein führender Anbieter von Photovoltaik-Lösungen, bekannt für seine Wechselrichter und Energiemanagementsysteme. Mit einer starken globalen Präsenz konkurriert es mit Unternehmen wie Huawei und SolarEdge. SMA's Innovationskraft und Servicequalität heben es von der Konkurrenz ab.

Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die SMA Solar Technology Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -15,52 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche ist die SMA Solar Technology Aktie damit um -10,48 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -22,27 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von SMA Solar Technology -16,81 % verloren.

SMA Solar Technology Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -10,48 % 1 Monat -22,27 % 3 Monate -15,52 % 1 Jahr +109,12 %

Informationen zur SMA Solar Technology Aktie

Es gibt 35 Mio. SMA Solar Technology Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,04 Mrd. € wert.

Die andauernden Kampfhandlungen im Nahen Osten haben den Abwärtsdruck an den weltweiten Börsen am Dienstag verstärkt. Auch für die Wall Street und die Nasdaq-Börse werden erneut stark fallende Kurse prognostiziert. Steigende Öl- und Erdgaspreise …

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein negatives Bild.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

ABB, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -4,25 %. Schneider Electric notiert im Minus, mit -5,31 %. Enphase Energy notiert im Minus, mit -1,46 %. SolarEdge verliert -3,56 %

SMA Solar Technology Aktie jetzt kaufen?

Ob die SMA Solar Technology Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SMA Solar Technology Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.