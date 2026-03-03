ThyssenKrupp Aktie sinkt rapide - 03.03.2026

Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die ThyssenKrupp Aktie. Mit einer Performance von -7,25 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Die Talfahrt der ThyssenKrupp Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -3,39 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 9,3820€, mit einem Minus von -7,25 %. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

ThyssenKrupp ist ein diversifiziertes deutsches Industrieunternehmen, das Stahl, Automobilkomponenten, Aufzüge, Anlagenbau und Marinesysteme anbietet. Es ist führend in der Stahl- und Aufzugsindustrie. Wichtige Konkurrenten sind ArcelorMittal, Siemens und Kone. Technologische Innovationen und eine breite Produktpalette sind seine Alleinstellungsmerkmale.

Obwohl die ThyssenKrupp Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +2,81 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die ThyssenKrupp Aktie damit um -16,38 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -16,91 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von ThyssenKrupp einen Anstieg von +7,92 %.

ThyssenKrupp Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -16,38 % 1 Monat -16,91 % 3 Monate +2,81 % 1 Jahr +70,96 %

Informationen zur ThyssenKrupp Aktie

Es gibt 623 Mio. ThyssenKrupp Aktien. Damit ist das Unternehmen 5,87 Mrd. € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein negatives Bild.

Im Februar `26 haben 12 Analysten die ThyssenKrupp Aktie eingestuft.

So schlagen sich die Wettbewerber von ThyssenKrupp

Fortum, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -2,72 %. Salzgitter notiert im Minus, mit -4,57 %. voestalpine notiert im Minus, mit -6,52 %. ArcelorMittal verliert -8,16 %

ThyssenKrupp Aktie jetzt kaufen?

Ob die ThyssenKrupp Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur ThyssenKrupp Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.