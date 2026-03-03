First Majestic Silver Corporation Aktie mit deutlichem Rücksetzer. Jetzt kaufen? 03.03.2026

Einen schwachen Börsentag erlebt die First Majestic Silver Corporation Aktie. Sie fällt um -8,74 % auf 24,630€. Die Talfahrt der First Majestic Silver Corporation Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,11 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 24,630€, mit einem Minus von -8,74 %. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

First Majestic Silver Corporation ist ein führender Silberproduzent in Mexiko, spezialisiert auf Silber- und Goldminen. Hauptkonkurrenten sind Pan American Silver und Fresnillo. Das Unternehmen zeichnet sich durch innovative Technologien und eine starke Marktstellung in Mexiko aus.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von First Majestic Silver Corporation in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +90,41 % bestehen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die First Majestic Silver Corporation Aktie damit um +7,86 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +43,93 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die First Majestic Silver Corporation um +77,09 % gewonnen.

First Majestic Silver Corporation Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +7,86 % 1 Monat +43,93 % 3 Monate +90,41 % 1 Jahr +405,98 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur First Majestic Silver Corporation Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die aktuelle Kursentwicklung von First Majestic Silver. Der Silberpreis treibt die Bewegung, während Fundamentaldaten stabil bleiben: Los Gatos erweitert die Produktionsbasis, operativer Hebel und Cashflow verbessern sich, Dividende wird am Umsatz orientiert. Technische Signale und Optionsdaten deuten auf weiteres Aufwärtsmomentum und ein neues ATH hin. Risiken bleiben hohe Kosten in Jerritt Canyon; Debatte über einen strukturellen Übergang statt reinen Zyklus-Trades.

Informationen zur First Majestic Silver Corporation Aktie

Es gibt 493 Mio. First Majestic Silver Corporation Aktien. Damit ist das Unternehmen 12,07 Mrd. € wert.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Hecla Mining, Fresnillo und Co.

Hecla Mining, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -7,96 %. Fresnillo notiert im Minus, mit -8,49 %. Wheaton Precious Metals notiert im Minus, mit -4,30 %.

First Majestic Silver Corporation Aktie jetzt kaufen?

Ob die First Majestic Silver Corporation Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur First Majestic Silver Corporation Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.