    Frankreich und Griechenland stärken Zyperns Luftabwehr

    Foto: Siarhei - 356130783

    NIKOSIA (dpa-AFX) - Nach dem jüngsten Drohnenangriff auf den britischen Stützpunkt von Akrotiri verstärken EU-Staaten ihre militärische Präsenz auf der EU-Inselrepublik Zypern. Nach Informationen der staatlichen Nachrichtenagentur KYPE entsendet Frankreich auf Bitten der Republik Zypern Luftabwehr- und Anti-Drohnen-Systeme sowie eine Fregatte in den östlichen Mittelmeerraum.

    Der zyprische Präsident Nikos Christodoulidis habe Bundeskanzler Friedrich Merz telefonisch über die jüngsten Ereignisse informiert, berichtete die Nachrichtenagentur weiter.

    Griechenland verlegt Kampfjets und Fregatten

    Bereits am Montag hatte Griechenland vier F-16 Kampfflugzeuge auf die Insel verlegt. Zudem befinden sich zwei griechische Fregatten auf dem Weg in das Seegebiet rund um Zypern, um die maritime Sicherheit sowie die Luftverteidigung der Inselrepublik zu verstärken. Britische Medien berichteten, auch das Vereinigte Königreich plane, eines seiner Kriegsschiffe zu entsenden, das zur Luftabwehr Zyperns beitragen könnte.

    Angriff auf britischen Stützpunkt

    In der Nacht zum Montag war der britische Stützpunkt von Akrotiri nahe der Hafenstadt Limassol mit einer Drohne angegriffen worden. Nach Regierungsangaben wurden später zwei weitere Drohnen abgefangen. Die auf dem britischen Stützpunkt nahe Limassol niedergegangene Drohne sei vom Typ "Shahed" gewesen, teilte Präsident Christodoulidis mit. Diese Drohnen werden vor allem im Iran produziert. Zyprische Medien berichteten unter Berufung auf Sicherheitskreise, die Drohnen könnten aus dem Libanon gestartet worden sein./tt/DP/stw






    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
