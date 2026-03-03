    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDow Jones IndexvorwärtsNachrichten zu Dow Jones

    Aktien New York Ausblick

    Verluste erwartet nach robustem Wochenstart

    Aktien New York Ausblick - Verluste erwartet nach robustem Wochenstart
    Foto: pexels - pixabay

    NEW YORK (dpa-AFX) - Die noch zu Wochenbeginn robusten US-Börsen dürften mit einem Tag Verzögerung die Auswirkungen des Iran-Kriegs doch noch deutlicher zu spüren bekommen. Der Anstieg der Energiepreise nährt Wirtschaftssorgen.

    Der Broker IG taxierte den Leitindex Dow Jones Industrial am Dienstag eine halbe Stunde vor Handelsbeginn 1,8 Prozent tiefer auf 48.027 Punkte. Den technologielastigen Auswahlindex Nasdaq 100 sieht IG 2,2 Prozent im Minus bei 24.445 Punkten.

    Für die bereits am Montag schwachen Aktien von Hotelbetreibern wie Marriott , Hilton und Wynn Resorts zeichnen sich weitere klare Kursverluste ab. Ähnlich sieht es bei den Fluggesellschaften American , Delta , Southwest und United aus.

    Die Titel des Datenbankmanagementsystem-Spezialisten MongoDB wurden nach einem schwachen Ausblick von wieder aufkommenden Sorgen belastet: Sie brachen um gut 27 Prozent ein.

    Beim Medizintechnikunternehmen Medline sorgten Aktienverkäufe von Anteilseignern für ein vorbörsliches Minus von 5,1 Prozent.

    Dagegen feierten die Anleger die Geschäftszahlen und Ausblicke der Einzelhändler Target und Best Buy - die Aktien zogen um 2,8 beziehungsweise 8,3 Prozent an.

    Die Papiere von Pinterest zogen um 5,2 Prozent an. Hier sorgte die Mitteilung des Social-Media-Unternehmens, dass der aktivistische Investor Elliott Investment Management eine strategische Investition über eine Milliarde US-Dollar getätigt hat, für gute Stimmung./gl/mis

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur American Airlines Group Aktie

    Die American Airlines Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,22 % und einem Kurs von 279,2 auf Tradegate (03. März 2026, 13:34 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der American Airlines Group Aktie um -6,65 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -12,38 %.

    Die Marktkapitalisierung von American Airlines Group bezifferte sich zuletzt auf 6,82 Mrd..




