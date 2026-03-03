Neue Angriffswelle Israels in Teheran

fred_clever schrieb 26.02.26, 13:12

Was für eine schäbiges Verhalten seiner Durchlaucht USA geraubte Rohstoffe an eine seit über 60 Jahren sanktioniertes Volk zu gewähren!

Das soll die demokratische Fratze einer geldgeilen, vielleicht derjenige Epstein-Puff-Diddy-Bande aus der USA sein?

Und so ein abscheuliches Verhalten unterstützen noch die westlichen Staatengemeinschaft?

Sieht man ja an den Stellvertreterkriegen im Nahen Osten, Südamerika, Afrika und Asien der USA, denn Krieg ist ihr Geschäft seit über 300 Jahren!