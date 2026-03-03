Neue Angriffswelle Israels in Teheran
Foto: Stringer - dpa
TEL AVIV/TEHERAN (dpa-AFX) - Die israelische Armee hat nach eigenen Angaben eine großangelegte Angriffsserie in der iranischen Hauptstadt Teheran begonnen. Ziel der Luftangriffe sei Infrastruktur der iranischen Führung, hieß es in einer Mitteilung der Armee. Einwohner der Stadt berichteten von heftigen Explosionen. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt./le/DP/stw
Paxton14 schrieb gestern 06:33
Ich glaube geht vielmehr um China, die sind das eigentlich Ziel, nicht Iran oder Russland!mitdiskutieren »
fred_clever schrieb 26.02.26, 13:12
Was für eine schäbiges Verhalten seiner Durchlaucht USA geraubte Rohstoffe an eine seit über 60 Jahren sanktioniertes Volk zu gewähren!mitdiskutieren »
Das soll die demokratische Fratze einer geldgeilen, vielleicht derjenige Epstein-Puff-Diddy-Bande aus der USA sein?
Und so ein abscheuliches Verhalten unterstützen noch die westlichen Staatengemeinschaft?
Sieht man ja an den Stellvertreterkriegen im Nahen Osten, Südamerika, Afrika und Asien der USA, denn Krieg ist ihr Geschäft seit über 300 Jahren!
Xetraparasit schrieb 19.02.26, 20:39
@onlythebest
Dann bist Du in bester Gesellschaft mit diversen Hedgefonds, deren EK deutlich heuer liegt als Deiner. Zudem sieht der Chart seit heute sehr vielversprechend aus.
https://hedgefollow.com/stocks/PROP
