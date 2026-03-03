Hisense führt 2025 den weltweiten Absatz von Fernsehern mit einer Bildschirmdiagonale von über 100 Zoll und Laser-Fernsehern an

Hisense behielt auch 2025 seine Spitzenposition in der Kategorie Laser-Fernseher und war damit sieben Jahre in Folge weltweit führend mit einem globalen Marktanteil von 70,3 %. Diese Ergebnisse bestätigen die Dominanz von Hisense in den strategisch wichtigsten Kategorien für Großbildschirme, in denen sowohl Größe als auch technologische Leistungsfähigkeit eine Rolle spielen.

QINGDAO, China, 3. März 2026 /PRNewswire/ -- Hisense, eine führende Marke im Bereich Unterhaltungselektronik und Haushaltsgeräte, hat seine Führungsposition auf dem globalen Markt für Großbildfernseher erneut bestätigt. Laut den weltweiten Versanddaten von Omdia für das Gesamtjahr 2025 belegte Hisense drei Jahre in Folge (2023–2025) den ersten Platz im Segment der Fernseher mit einer Bildschirmdiagonale von 100 Zoll und mehr, wobei der weltweite Versandanteil im Jahr 2025 57,1 % erreichte.

Diese anhaltende Führungsposition ist auf das langfristige Engagement von Hisense für fortschrittliche Display-Technologien zurückzuführen, insbesondere für RGB-MiniLED. Als Urheber von RGB-MiniLED hat Hisense die Entwicklung dieser Technologie von der frühen Forschung bis zur groß angelegten Kommerzialisierung vorangetrieben und sich klare Vorteile in Bezug auf Farbgenauigkeit, Helligkeitssteuerung und Sehkomfort auf ultragroßen Bildschirmen erarbeitet.

Die Zusammenfassung der CES 2026 von Omdia untermauert diese Entwicklung und identifiziert RGB-MiniLED-Fernseher als einen wichtigen Treiber für die nächste Wachstumsphase der Branche, wobei ab 2026 eine rasche Expansion erwartet wird – was einen allgemeinen Trend hin zu Technologien widerspiegelt, bei denen Hisense seit langem eine Führungsposition einnimmt.

Mit Blick auf die Zukunft ist Hisense einzigartig positioniert, um diesen Vorteil auszubauen. Es ist die einzige Marke mit einem kompletten Display-Technologie-Ökosystem, das RGB-MiniLED, TriChroma-Laser und MicroLED umfasst und einen umfassenden Ansatz für visuelle Innovationen der nächsten Generation ermöglicht. Auf der CES 2026 stellte Hisense den 116UXS vor, den ersten Fernseher mit RGB MiniLED evo, zusammen mit den UR8- und UR9-RGB-MiniLED-Serien und dem Laserprojektor XR10, die alle mit mehreren CES-Auszeichnungen prämiert wurden.

Durch die Vorreiterrolle bei entscheidenden technologischen Veränderungen im Bereich der Großbildschirme und deren Umwandlung in erstklassige Seherlebnisse setzt Hisense weltweit neue Maßstäbe für die nächste Generation von High-End-Bildschirmen.

Informationen zu Hisense

Das 1969 gegründete Unternehmen Hisense ist ein weltweit anerkannter Marktführer im Bereich Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik mit Niederlassungen in über 160 Ländern. Hisense ist auf die Bereitstellung von hochwertigen Multimedia-Produkten, Haushaltsgeräten sowie intelligenten IT-Lösungen spezialisiert. Laut Omdia ist Hisense weltweit die Nummer 1 im Segment der TV-Geräte mit einer Größe von 100 Zoll und mehr (2023-2025). Als Ursprung der RGB-MiniLED ist Hisense weiterhin führend bei der nächsten Generation von RGB-MiniLED-Innovationen. Als offizieller Sponsor der FIFA-Fußball-Weltmeisterschaft 2026 engagiert sich Hisense in globalen Sportpartnerschaften, um mit Zielgruppen auf der ganzen Welt in Kontakt zu treten.

