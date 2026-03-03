Wadephul
Erster Nahost-Rückholflug am Mittwoch

- Regierung startet Rückholaktion am Mittwoch...
- Erster Flug geplant: Maskat (Oman), Start Mi..
- Außenminister Wadephul kündigt Aktion im TV an
BERLIN (dpa-AFX) - Die Bundesregierung will ihre Rückholaktion für Kinder, Kranke und Schwangere unter den in Nahost gestrandeten Deutschen an diesem Mittwoch starten. Ein erster Flug sei nach Maskat geplant, der Hauptstadt des Oman, kündigte Außenminister Johann Wadephul (CDU) im Sender Welt TV an./bk/DP/stw
