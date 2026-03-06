Nickel-Update: Ressource wächst deutlich – TOP-Firma schärft die Timmins-Story!

- Anzeige/Werbung - Dieser Artikel erscheint im Auftrag von Canada Nickel Company Inc.! Bezahlte Beziehung: SRC swiss resource capital AG unterhält einen entgeltlichen IR-Beratervertrag mit Canada Nickel Company Inc. · Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Erstveröffentlichung: 06.03.2026, 05:41 Uhr Berlin/Zürich ·

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

der aktuelle Nickelmarkt entwickelt sich zu einem der strategisch spannendsten Rohstoffsegmente, da gleich mehrere strukturelle Trends gleichzeitig wirken. Nickel ist ein zentraler Bestandteil moderner Batterietechnologien, insbesondere in leistungsstarken Lithium-Ionen-Batterien mit hoher Energiedichte, wie sie in Elektrofahrzeugen eingesetzt werden. Mit der globalen Expansion der Elektromobilität und ambitionierten Klimazielen steigt die langfristige Nachfrage nach hochwertigem, batterietauglichem Nickel kontinuierlich an. Automobilhersteller und Batterieproduzenten sichern sich zunehmend direkte Lieferketten, was Nickel zu einem strategischen Schlüsselrohstoff macht.

Auf die Qualität kommt es an…!

Gleichzeitig befindet sich das Angebot in einer komplexen Umbruchphase. Zwar hat Indonesien seine Produktion in den letzten Jahren massiv ausgeweitet und sich zum dominierenden globalen Lieferanten entwickelt, doch ein Großteil dieser Produktion besteht aus minderwertigem Nickel, das aufwendig zu batteriefähigem Material upgegradet werden muss. Diese Verarbeitung ist kapitalintensiv, technisch anspruchsvoll und sehr oft mit hohen Umweltbelastungen verbunden. Investoren richten daher ihren Blick verstärkt auf Projekte in stabilen Rechtsräumen wie Kanada oder Australien, die hochwertiges Nickel mit transparenter ESG-Bilanz liefern können.

Ein weiterer spannender Faktor ist die zyklische Natur des Marktes. Nach einer Phase niedriger Preise aufgrund eines Überangebots wurden Investitionen in neue Projekte reduziert oder verschoben. Das wiederum ist legt den Grundstein für mögliche Angebotsdefizite in der Zukunft, insbesondere wenn sich die Nachfrage aus der Batterie- und Energiespeicherindustrie weiter beschleunigt. Gleichzeitig wächst das Interesse großer Bergbaukonzerne und strategischer Investoren an Übernahmen und Partnerschaften, um sich frühzeitig Zugang zu attraktiven Nickelressourcen zu sichern.

Für Investoren entsteht daraus eine seltene Kombination aus kurzfristiger Marktvolatilität und langfristig starkem strukturellem Nachfragewachstum. Nickel entwickelt sich zunehmend von einem klassischen Industriemetall zu einem strategischen Zukunftsrohstoff mit erheblichem Wertsteigerungspotenzial für gut positionierte Projekte und Unternehmen.

Hierbei rücken vor allem Premiumprojekte wie Crawford von Canada Nickel (WKN: A2P0XC) in den Fokus. Laut Feasibility Study vom 12.10.2023 handelt es sich um ein großskaliges Nickel-Sulfid-Projekt mit langer Projektlaufzeit, für das das Unternehmen eine zeitnahe Weiterentwicklung in Richtung Produktionsentscheidung anstrebt. In Präsentationen und Unternehmensangaben wird Crawford zudem als eine der größten Nickel-Sulfid-Ressourcen/Reserven seiner Kategorie beschrieben.

‚Reid‘: Ressourcenzuwachs und Explorationsziel erweitern die Timmins-Story!

Canada Nickel (WKN: A2P0XC) entwickelt sich zunehmend zu einem Schlüsselakteur im globalen Wettbewerb um strategische Batteriemetalle. Im Zentrum steht das groß angelegte Crawford-Projekt in Ontario, das Canada Nickel in seinen Unterlagen als eines der größten neu entdeckten Nickelsulfid-Vorkommen beschreibt. Besonders relevant ist dabei nicht nur die Größe der Ressource, sondern auch der Ansatz des Unternehmens: Canada Nickel verfolgt das Ziel, eine CO2-arme bis perspektivisch CO2-neutrale Nickelproduktion aufzubauen (Umsetzung abhängig von Genehmigungen, Finanzierung und technischen Rahmenbedingungen).

Durch die Kombination aus großem Maßstab, günstiger Geologie und Zugang zu sauberer Energie könnte Crawford langfristig zu den wettbewerbsfähigen Nickelprojekten zählen. Gleichzeitig positioniert sich das Unternehmen im stabilen Bergbaurechtssystem Kanadas, ein Vorteil gegenüber vielen Hochrisikoregionen. Mit wachsender Nachfrage aus der Elektroauto- und Batterieindustrie sowie zunehmendem Fokus auf sichere Lieferketten bietet Canada Nickel (WKN: A2P0XC) Potenzial, zu einem wichtigen Lieferanten für die Energiewende aufzusteigen.

Bundes-Priorität: Crawford im „Major Projects Office“ – mehr Tempo & Planbarkeit im Genehmigungsprozess!

Ein zusätzlicher Pluspunkt für die Crawford-Story: Die kanadische Bundesregierung hat das Crawford Nickel Projekt offiziell an das „Major Projects Office“ (MPO) verwiesen. Damit fällt das Vorhaben unter die priorisierte Großprojekte-Koordination des Bundes – Behördenprozesse werden stärker gebündelt, Zuständigkeiten klarer abgestimmt und Anforderungen in der Regel früher strukturiert, was Reibungsverluste und unnötige Schleifen reduzieren kann. Für Investoren bedeutet das vor allem mehr Planbarkeit im Genehmigungsfahrplan, eine höhere Visibilität gegenüber strategischen Partnern/Finanzierern und tendenziell weniger Zeitrisiko in der Projektentwicklung. Wichtig bleibt: Das MPO ist kein „Freifahrtschein“ – Umwelt- und Genehmigungsprüfungen gelten weiterhin, aber der Weg durch das Verfahren kann effizienter und schneller organisiert werden.

Erst gestern meldete das Unternehmen dass die nächste Phase der Genehmigungsverfahren für Crawford offiziell abgeschlossen sei und die Erteilung der Bundesgenehmigung bis zum Sommer 2026 damit weiter auf Kurs ist!

Lagerstätte Reid:

Das Reid-Projekt liegt nur 16 Kilometer südwestlich des Crawford-Projekts und erstreckt sich über eine Fläche von 3,9 Quadratkilometern. Rund 59 % der geophysikalischen Zielfläche sind bereits durch die Mineralressourcenschätzung (MRE) abgedeckt, und das Projekt ist dank einer zuvor errichteten Explorationsstraße ganzjährig zugänglich.

Quelle: Canada Nickel (Pressemeldung)

Die aktualisierte MRE basiert auf insgesamt 51.137 Metern Kernbohrungen in 89 Bohrlöchern, darunter 34 neue Bohrlöcher mit 24.629 Metern, die seit der letzten Veröffentlichung im Dezember 2024 hinzugekommen sind. Die Ergebnisse zeigen einen deutlichen Anstieg der Ressourcen: Die gemessen und angezeigten-Mineralressourcen stiegen um 46 % auf 0,908 Milliarden Tonnen mit einem Nickelgehalt von 0,27 % (gemessen) beziehungsweise 0,23% (angezeigt), was 2,1 Millionen Tonnen enthaltenes Nickel entspricht. Innerhalb dieser Kategorie liegt ein höhergradiger Kernbereich von 0,77 Milliarden Tonnen mit 0,25 % Ni. Die abgeleiteten Ressourcen wuchsen um 47 % auf 1,45 Milliarden Tonnen bei 0,22 % Ni, einschließlich eines höhergradigen Bereichs von 0,98 Milliarden Tonnen mit 0,24 % Ni.

Quelle: Canada Nickel (Pressemeldung)

Die MRE erstreckt sich über etwa 2,3 Kilometer Länge, 1,1 Kilometer Breite und bis zu 720 Meter Tiefe und bleibt nach Nordosten, Südwesten und in der Tiefe offen. Zusätzlich wurde ein Explorationsziel für potenzielle weitere 0,5 bis 1,4 Milliarden Tonnen mit einem Nickelgehalt von 0,21–0,22 % identifiziert. Dieses Ziel basiert auf der geophysikalischen Analyse, Bohrkern-Extrapolationen und dem aktuellen Verständnis der Mineralisierung, ist jedoch konzeptioneller Natur.

Aufgrund dieser aktuellen Werte wächst die strategische Bedeutung des Reid-Projekts innerhalb der Timmins-Nickelregion, die nun insgesamt acht Ressourcen umfasst. Insgesamt belaufen sich die gemessen und angezeigt Nickelvorkommen auf 10,1 Millionen Tonnen (4,3 Milliarden Tonnen Erz mit 0,24 % Ni), die abgeleiteten-Ressourcen auf 12,5 Millionen Tonnen (5,4 Milliarden Tonnen Erz mit 0,23 % Ni).

CEO Mark Selby kommentierte die aktuellen Zahlen sinngemäß so:

Reid bestätige das Potenzial des Timmins Nickel District. Crawford sei das erste Projekt, dass das Unternehmen in Richtung Bauphase weiterentwickeln wolle. Gleichzeitig sieht das Management im Distrikt mehrere weitere Ziele mit zusätzlichem Wachstumspotenzial, darunter Reid.

Darüber hinaus verwies Selby auf auf zusätzliche geophysikalische Anomalien, die in den kommenden Quartalen getestet werden sollen. Solche Aussagen sind zukunftsgerichtet und hängen u.a. von Genehmigungen, Finanzierung, Bohrergebnissen und Marktentwicklung ab.

Von Canada Nickel Company bezahlte Anzeige! Wir veröffentlichen diesen bezahlten und von Commodity-TV produzierten Beitrag im Auftrag von Canada Nickel.

Quelle: https://www.commodity-tv.com/play/canada-nickel-insight-on-development ...

Fazit: Canada Nickel auf Wachstumskurs: Mega-Nickelpotenzial trifft auf strategische Chance im Batteriemarkt!

Canada Nickel (WKN: A2P0XC) positioniert sich als strategischer Player im globalen Nickelmarkt, getragen vom Crawford-Projekt und der wachsenden Distrikt-Story rund um Reid. Die jüngsten Ressourcenerhöhungen (inklusive höhergradiger Kernbereiche) unterstreichen das Potenzial für eine wirtschaftlich attraktive, langfristige Produktion (Minenlaufzeit ca. 41 Jahre, gemäß BFS). Gleichzeitig verfolgt das Unternehmen das Ziel einer CO2-armen bis perspektivisch CO2-neutralen Nickelproduktion – ein Ansatz, der im Umfeld wachsender Batterie- und Energiespeicher-Nachfrage zusätzliche Aufmerksamkeit erzeugen kann. Canada Nickel (WKN: A2P0XC) ist mehr, als nur einen Blick wert.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz.

Marc Ollinger

Swiss Resource Capital AG

Hinweis: Die folgenden Markteinschätzungen sind Meinungsäußerungen. Aussagen zu Dritten beruhen – soweit angegeben – auf öffentlich zugänglichen Quellen; ohne Quellenangabe handelt es sich um subjektive Einschätzungen, nicht um überprüfte Tatsachenbehauptungen.

Die Swiss Resource Capital AG auf einen Blick:

Unsere Homepage: https://www.resource-capital.ch/de/

Interessante und exklusive Videos und Interviews: https://www.rohstoff-tv.com/ , https://www.commodity-tv.com/ und https://www.youtube.com/@SwissResourceCapitalAG

Alle kostenlosen Rohstoff-Reports: https://www.rohstoff-reports.com/

Anmeldung zu unseren Roadshows: https://www.european-roadshows.com/de/

SRC Mining Special Situations Zertifikat: http://www.wikifolio.com/de/ch/w/wf0srcplus

Quellen (Auszug): Canada Nickel Company - News Release „Reid Resource Update“ (12.01.2026); Crawford Feasibility Study (12.10.2023); News Release „Strategic Investment by Samsung SDI“ (12.01.2024); Canada Nickel Investor Presentation (01/2026); eigene Einordnung/Interpretation.

Dieser Werbeartikel wurde am 27.02.2026 erstellt und am 03.03.2026 aktualisiert.

Wesentliche Risiken: Preis- und Währungsvolatilität; Genehmigungs-, Finanzierungs- und Betriebsrisiken; ESG- und Standortfaktoren. Wesentliche Chancen: struktureller Batteriemetall-Trend; Ressourcenerweiterung/Exploration (u. a. Reid); strategische Partner und Lieferketten-Positionierung.

Hinweise gem. Art. 20 MAR / DelVO (EU) 2016/958 / § 85 WpHG:

Methodik/Annahmen: Unternehmensmeldungen und Unternehmenspräsentation, Historische Daten und Reports; keine Kursmodelle; qualitative Einordnung. Update-Policy & Abweichungen: kein Update geplant.

Hinweis: SRC ist eine Schweizer Gesellschaft und nicht nach § 86 WpHG bei der BaFin angezeigt; SRC orientiert sich freiwillig an den Offenlegungsstandards von Art. 20 MAR / DelVO (EU) 2016/958.

Art des Inhalts: Marketingmitteilung/werblicher Promotiontext; keine Finanzanalyse; keine individuelle Anlageberatung. Der Artikel dient dazu, die Marktattraktivität des Unternehmens zu steigern

Methodik/Annahmen (Art. 4 (1)(b)): Grundlage sind: Unternehmensmeldungen/Präsentationen/Finanzberichte; keine proprietären Bewertungsmodelle/Preistargets. Bewertungslogik: qualitative Einordnung von Projekt-/Ressourcen-Status (Genehmigungen, CAPEX/OPEX, Gehalte) und Marktumfeld (Rohstoff-/FX-Annahmen).

Hinweis § 86 WpHG: Sofern Inhalte als (Anlage-)Empfehlungen an die Öffentlichkeit in Deutschland verbreitet werden und keine gesetzliche Ausnahme greift, werden die Pflichten aus § 86 WpHG (z. B. Anzeige/Änderung/Einstellung) erfüllt.

Haftung: Trotz Sorgfalt keine Gewähr für Richtigkeit/Vollständigkeit/Aktualität. Unberührt bleiben Ansprüche wegen Vorsatz/grober Fahrlässigkeit sowie wegen Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit; im Übrigen ist die Haftung – soweit gesetzlich zulässig – auf vorhersehbare, vertragstypische Schäden bei leicht fahrlässiger Verletzung wesentlicher Pflichten beschränkt.

Bedeutung & Zeithorizont (Art. 4 (1)(e)): Keine formale Buy/Sell/Hold-Einstufung; thematisch positive Einschätzung mit mittlerem Horizont (6–24 Monate).

Risiko & Sensitivität (Art. 4 (1)(e)): Preis-/FX-Volatilität, Genehmigungs-/Finanzierungs-/Betriebsrisiken. Sensitivity (Beispiel): Abweichungen der zugrunde gelegten Rohstoffpreis-Annahmen um ± 20 % oder wesentliche Projektverzögerungen können die Einschätzung wesentlich verändern.

Interessen/Vergütung: Vergütung durch Mandats-Emittenten (falls zutreffend); eigene Positionen Autor< 0,5 %: ja; Netto-Positionen ≥ 0,5 %: keine; Market-Making/(Co-)Lead/IB (12 Mon.): keine.

Risikohinweise und Haftungsausschluss

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass wir keine Haftung für die Inhalte externer Verlinkungen übernehmen. Jedes Investment in Wertpapiere ist mit Risiken behaftet. Aufgrund politischer, wirtschaftlicher oder sonstiger Veränderungen kann es zu erheblichen Kursverlusten kommen. Dies gilt insbesondere bei Investments in (ausländische) Nebenwerte sowie Small- und Microcap-Unternehmen; aufgrund der geringen Börsenkapitalisierung sind Investitionen in solche Wertpapiere höchst spekulativ und bergen ein extrem hohes Risiko bis hin zum Totalverlust des investierten Kapitals. Darüber hinaus unterliegen vorgestellte Aktien ggf. Währungsrisiken. Die von der Swiss Resource Capital AG für den deutschsprachigen Raum veröffentlichten Hintergrundinformationen, Markteinschätzungen und Wertpapierdarstellungen wurden unter Beachtung der einschlägigen kapitalmarktrechtlichen Vorschriften erstellt und sind daher ausschließlich für Kapitalmarktteilnehmer in der Schweiz, der Bundesrepublik Deutschland und der Republik Österreich bestimmt; andere ausländische Kapitalmarktregelungen wurden nicht berücksichtigt und finden keine Anwendung. Die Veröffentlichungen der Swiss Resource Capital AG dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen ausdrücklich keine Finanzanalyse dar, sondern sind Promotiontexte rein werblichen Charakters zu den jeweils besprochenen Unternehmen, welche hierfür ein Entgelt bezahlen.

Zwischen dem Leser und den Autoren bzw. der Herausgeberin kommt durch den Bezug der SRC-Publikationen kein Beratungsvertrag zustande. Sämtliche Informationen und Analysen stellen weder eine Aufforderung noch ein Angebot oder eine Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Anlageinstrumenten oder für sonstige Transaktionen dar. Jedes Investment in Aktien, Anleihen, Optionen oder sonstige Finanzprodukte ist mit – teils erheblichen – Risiken behaftet. Die Herausgeberin und Autoren der SRC-Publikationen sind keine professionellen Investmentberater; vor Anlageentscheidungen sollte stets eine qualifizierte Beratung (z. B. durch Ihre Hausbank oder einen Berater Ihres Vertrauens) eingeholt werden. Alle durch SRC veröffentlichten Informationen und Daten stammen aus Quellen, die wir zum Zeitpunkt der Erstellung für zuverlässig halten. Hinsichtlich der Korrektheit und Vollständigkeit kann jedoch keine Gewähr übernommen werden. Gleiches gilt für in den Analysen und Markteinschätzungen enthaltene Wertungen und Aussagen; diese wurden mit der gebotenen Sorgfalt erstellt, können sich jedoch jederzeit ohne Ankündigung ändern. Es wird keine Garantie oder Haftung dafür übernommen, dass prognostizierte Kurs- oder Gewinnentwicklungen eintreten.

Angaben zu Interessenkonflikten

I. Eigene Positionen (SRC/Autor(in)): Autor ja Long (gekauft 13.03.2025), keine Short; keine Netto-Position ≥ 0,5 %.

II. Vergütung/Beziehung: Entgeltliche IR-Zusammenarbeit mit dem besprochenen Emittenten (Advertorial/IR).

III. Weitere Beziehungen (letzte 12 Monate): keine (insb. kein Market-Making, keine (Co-)Lead-Manager-/IB-Rollen).

IV. Beteiligung des Emittenten ≥ 5 % an SRC: nein.

Weitere Hinweise

Die auf den SRC-Webseiten, in Newslettern oder Veröffentlichungen bereitgestellten Informationen, Empfehlungen, Interviews und Unternehmenspräsentationen werden von den jeweiligen Unternehmen vergütet. SRC oder deren Mitarbeitende können direkt oder indirekt für die Vorbereitung, elektronische Verbreitung und andere Dienstleistungen vom besprochenen Unternehmen mit einer Aufwandsentschädigung entlohnt werden. Auch wenn wir Inhalte nach bestem Wissen und Gewissen erstellen, sollten für Anlageentscheidungen weitere externe Quellen herangezogen werden. Eine Haftung für Vermögensschäden, die aus der Heranziehung der hier behandelten Ausführungen für eigene Anlageentscheidungen resultieren können, ist – soweit gesetzlich zulässig – ausgeschlossen. Depotanteile einzelner Aktien sollten insbesondere bei Rohstoff-/Explorationswerten und gering kapitalisierten Gesellschaften so bemessen sein, dass auch bei Totalverlust das Gesamtdepot nur marginal betroffen ist. Small Caps und Explorationswerte sowie generell börsennotierte Wertpapiere unterliegen teils erheblichen Schwankungen; die Liquidität kann gering sein. Im Rohstoffsektor sind zusätzliche Risiken zu beachten (z. B. Länder-/Standortrisiken, Währungsschwankungen, Naturereignisse, rechtliche Veränderungen wie Ex-/Importverbote, Zölle, Förder-/Explorationsverbote, Verstaatlichungen, Umweltauflagen; Schwankungen der Rohstoffpreise; erhebliche Explorationsrisiken).

Disclaimer

Alle im Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die besprochenen Aktien noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Dieser Artikel gibt die persönliche Meinung des/der Autors/Autorin wieder und ist nicht mit einer Finanzanalyse gleichzustellen. Vor Investments ist eine professionelle Beratung angezeigt. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die SRC als vertrauenswürdig erachtet; für Richtigkeit/Vollständigkeit wird keine Haftung übernommen. Für die Richtigkeit dargestellter Charts/Daten zu Rohstoff-, Devisen- und Aktienmärkten wird keine Gewähr übernommen. Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version; die deutsche Fassung kann gekürzt/zusammengefasst sein. Für Inhalt, Richtigkeit, Angemessenheit oder Genauigkeit von Übersetzungen wird keine Haftung übernommen. Diese Mitteilung ist keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.

Kein Vertrieb außerhalb CH/DE/AT

Diese Publikation ist ausschließlich für Empfänger in der Schweiz, der Bundesrepublik Deutschland und der Republik Österreich bestimmt. Eine Verteilung in Rechtsordnungen, in denen dies gesetzlich untersagt ist (u. a. USA, Kanada, Australien, Japan) sowie an „US-Persons“ i. S. v. Regulation S ist nicht gestattet. Für das Vereinigte Königreich gilt – sofern einschlägig – FSMA 2000 i. V. m. der Financial Promotion Order 2005.

Externe Links: Für Inhalte externer Seiten ist der jeweilige Anbieter verantwortlich; bei konkreten Hinweisen auf Rechtsverstöße entfernen wir derartige Links unverzüglich.

Zukunftsgerichtete Aussagen: Diese Mitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten (erkennbar an Begriffen wie „erwarten“, „annehmen“, „planen“, „könnte“ u.ä.). Solche Aussagen beruhen auf angemessenen Annahmen zum Datum dieser Veröffentlichung und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten, durch die tatsächliche Ergebnisse wesentlich abweichen können (u.a. Rohstoff-/FX-Preise, Genehmigungen, Finanzierung, Betrieb, Markt-/Nachfrageentwicklungen). Eine Aktualisierungspflicht besteht nur, soweit gesetzlich vorgeschrieben.

Urheberrecht

© Swiss Resource Capital AG. Gewerbliche Nutzung/Weiterverbreitung sowie Aufnahme in kommerzielle Datenbanken nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung. Weiterführende Hinweise: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/

Verantwortlich im Sinne der Person nach §18 Abs. 2 MSt.V: Marc Ollinger.