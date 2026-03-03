Sea (A) Aktie weiter im Abwärtstrend - 03.03.2026

Die Sea (A) Aktie ist bisher um -22,22 % auf 70,00€ gefallen. Das sind -20,00 € weniger als am letzten Handelstag. Die Talfahrt der Sea (A) Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,96 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 70,00€, mit einem Minus von -22,22 %. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Sea Limited ist ein dominantes Internetunternehmen in Südostasien mit einem diversifizierten Portfolio, das Gaming, E-Commerce und Finanzdienstleistungen umfasst. Es konkurriert mit Giganten wie Alibaba und Tencent, hebt sich jedoch durch seine regionale Anpassung und integrierte Plattformstrategie ab.

Mit dem heutigen Rückgang verschärft sich der negative Trend bei Sea (A), der in den vergangenen drei Monaten eine Bilanz von -43,10 % Verlust nach sich zog.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Sea (A) Aktie damit um -27,35 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -29,17 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Sea (A) um -37,90 % verloren.

Sea (A) Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -27,35 % 1 Monat -29,17 % 3 Monate -43,10 % 1 Jahr -43,71 %

Informationen zur Sea (A) Aktie

Es gibt 546 Mio. Sea (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 38,04 Mrd. € wert.

Sea Limited (NYSE: SE) (“Sea” or the “Company”) today announced its financial results for the fourth quarter and full year ended December 31, 2025. In the fourth quarter of 2025, Sea’s GAAP revenue was US$6.9 billion, up 38.4% year-on-year. The …

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Amazon, JD.com und Co.

Amazon, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,26 %. JD.com notiert im Minus, mit -3,55 %. Tencent notiert im Minus, mit -1,89 %. Alibaba Group verliert -3,77 %

Sea (A) Aktie jetzt kaufen?

