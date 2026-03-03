Alibaba Group Aktienkurs sinkt weiter - 03.03.2026

Mit einer Performance von -3,61 % musste die Alibaba Group Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Alibaba Group ist ein globaler E-Commerce-Riese mit einem breiten Angebot von Online-Marktplätzen bis zu Cloud-Services. Es dominiert den chinesischen Markt und konkurriert mit Amazon und JD.com. Die Integration von E-Commerce, Fintech und Cloud-Services sowie die starke asiatische Präsenz sind seine Alleinstellungsmerkmale.

Der Kursverfall heute setzt den Abwärtstrend fort, der sich in den letzten Monaten bei Alibaba Group abgezeichnet hat. Insgesamt mussten Aktionäre Verlusten in Höhe von -14,26 % verkraften.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -9,33 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -16,60 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -10,31 % verloren.

Alibaba Group Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -9,33 % 1 Monat -16,60 % 3 Monate -14,26 % 1 Jahr -6,56 %

Informationen zur Alibaba Group Aktie

Es gibt 2 Mrd. Alibaba Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 280,75 Mrd. € wert.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

JD.com, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -3,55 %. Tencent notiert im Minus, mit -1,89 %. Sea (A) notiert im Minus, mit -21,78 %. PDD Holdings Incorporation (A) (A) verliert -1,14 %

Alibaba Group Aktie jetzt kaufen?

Ob die Alibaba Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Alibaba Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.