    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsXiaomi AktievorwärtsNachrichten zu Xiaomi

    Besonders beachtet!

    245 Aufrufe 245 0 Kommentare 0 Kommentare

    Xiaomi Aktienkurs sinkt weiter - 03.03.2026

    Am 03.03.2026 ist die Xiaomi Aktie, bisher, um -6,17 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Xiaomi Aktie.

    Besonders beachtet! - Xiaomi Aktienkurs sinkt weiter - 03.03.2026
    Foto: Chen Jialiang - picture alliance/dpa/HPIC

    Xiaomi kombiniert innovative Technologie mit erschwinglichen Preisen und hat sich als bedeutender Akteur im globalen Elektronikmarkt etabliert.

    Xiaomi Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 03.03.2026

    Die Xiaomi Aktie ist bisher um -6,17 % auf 3,4150 gefallen. Das sind -0,2245  weniger als am letzten Handelstag und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Der Kursrückgang der Xiaomi Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -3,26 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -6,17 % im Minus. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

    Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von Xiaomi mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -24,40 % hinnehmen.

    Allein seit letzter Woche ist die Xiaomi Aktie damit um -13,15 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -11,44 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Xiaomi auf -23,57 %.

    Xiaomi Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -13,15 %
    1 Monat -11,44 %
    3 Monate -24,40 %
    1 Jahr -46,12 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Xiaomi Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um den aktuellen Kursverlauf der Xiaomi-Aktie: Der Kurs bleibt unter Druck und pendelt grob zwischen 3,2 und 6 EUR. Im Zentrum stehen Fundamentaldaten wie Indien-Zollrisiken, Iran-Konflikt und Margendruck im Smartphone-Geschäft, plus Kostenfaktoren bei SU7-Notentriegelung/Umrüstung (bis ca. 200 Mio. EUR). Es wird über Bewertungsniveaus, mögliche Kooperations-/Übernahmepläne und Kursziele um 3,5 EUR diskutiert.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Xiaomi eingestellt.

    Zur Xiaomi Diskussion

    Informationen zur Xiaomi Aktie

    Es gibt 22 Mrd. Xiaomi Aktien. Damit ist das Unternehmen 74,32 Mrd. € wert.

    Gerresheimer, Battalion Oil Corporation & Co. – Tops & Flops der Community am Morgen


    Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Apple, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,06 %. Alphabet notiert im Minus, mit -0,63 %. Samsung Electronics notiert im Minus, mit -8,36 %.

    Xiaomi Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Xiaomi Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Xiaomi Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Xiaomi

    -6,03 %
    -12,38 %
    -10,66 %
    -23,74 %
    -45,65 %
    +122,51 %
    +20,87 %
    +79,06 %
    ISIN:KYG9830T1067WKN:A2JNY1



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Xiaomi Aktienkurs sinkt weiter - 03.03.2026 Am 03.03.2026 ist die Xiaomi Aktie, bisher, um -6,17 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Xiaomi Aktie.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     