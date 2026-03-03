Besonders beachtet!
Xiaomi Aktienkurs sinkt weiter - 03.03.2026
Am 03.03.2026 ist die Xiaomi Aktie, bisher, um -6,17 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Xiaomi Aktie.
Xiaomi kombiniert innovative Technologie mit erschwinglichen Preisen und hat sich als bedeutender Akteur im globalen Elektronikmarkt etabliert.
Xiaomi Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 03.03.2026
Die Xiaomi Aktie ist bisher um -6,17 % auf 3,4150€ gefallen. Das sind -0,2245 € weniger als am letzten Handelstag und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Der Kursrückgang der Xiaomi Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -3,26 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -6,17 % im Minus. Könnte sich ein Einstieg lohnen?
Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von Xiaomi mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -24,40 % hinnehmen.
Allein seit letzter Woche ist die Xiaomi Aktie damit um -13,15 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -11,44 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Xiaomi auf -23,57 %.
Xiaomi Aktie Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-13,15 %
|1 Monat
|-11,44 %
|3 Monate
|-24,40 %
|1 Jahr
|-46,12 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zur Xiaomi Aktie
Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um den aktuellen Kursverlauf der Xiaomi-Aktie: Der Kurs bleibt unter Druck und pendelt grob zwischen 3,2 und 6 EUR. Im Zentrum stehen Fundamentaldaten wie Indien-Zollrisiken, Iran-Konflikt und Margendruck im Smartphone-Geschäft, plus Kostenfaktoren bei SU7-Notentriegelung/Umrüstung (bis ca. 200 Mio. EUR). Es wird über Bewertungsniveaus, mögliche Kooperations-/Übernahmepläne und Kursziele um 3,5 EUR diskutiert.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Xiaomi eingestellt.
Zur Xiaomi Diskussion
Informationen zur Xiaomi Aktie
Es gibt 22 Mrd. Xiaomi Aktien. Damit ist das Unternehmen 74,32 Mrd. € wert.
Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag
Apple, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,06 %. Alphabet notiert im Minus, mit -0,63 %. Samsung Electronics notiert im Minus, mit -8,36 %.
Xiaomi Aktie jetzt kaufen?
Ob die Xiaomi Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Xiaomi Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.