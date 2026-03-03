Bayer - Aktie stürzt rapide ab - 03.03.2026

Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die Bayer Aktie. Mit einer Performance von -3,76 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Die Talfahrt der Bayer Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -3,29 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 38,86€, mit einem Minus von -3,76 %. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Bayer ist ein führendes Life-Science-Unternehmen, das sich auf Gesundheit und Ernährung spezialisiert hat. Es bietet Pharmazeutika, Pflanzenschutzmittel und Saatgut an. Bayer hat eine starke Marktstellung und konkurriert mit Unternehmen wie BASF, Syngenta und Pfizer. Ein Alleinstellungsmerkmal ist seine Innovationskraft in Forschung und Entwicklung.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Bayer in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +17,64 % bestehen.

Allein seit letzter Woche ist die Bayer Aktie damit um -9,91 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -14,75 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Bayer +8,51 % gewonnen.

Bayer Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -9,91 % 1 Monat -14,75 % 3 Monate +17,64 % 1 Jahr +76,29 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Bayer Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kursentwicklung von Bayer nach einem zweiwöchigen Abverkauf mit überraschender Robustheit, US-Open als kurzfristiger Test, Debatten zu Bewertung und hoher Verschuldung (Risiko weiterer Rückschläge bis unter 40 €), mögliche Übernahmefantasie, Einfluss US-Politik (DPA/Farm Bill) auf Glyphosat-Klagen und positive Studiendaten für die Onkologie-Pipeline.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Bayer eingestellt.

Informationen zur Bayer Aktie

Es gibt 982 Mio. Bayer Aktien. Damit ist das Unternehmen 37,97 Mrd. € wert.

Die Aktien aus dem deutschen Chemiesektor haben am Dienstag weiterhin besonders stark unter Iran-Krieg gelitten. Im Dax waren die Titel des Branchenriesen BASF und des Agrarchemiekonzerns Bayer zuletzt mit bis zu fünf Prozent unter den größten …

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von BASF, Novartis und Co.

BASF, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -4,18 %. Novartis notiert im Minus, mit -1,80 %. Pfizer notiert im Minus, mit -0,32 %. Sanofi verliert -0,66 % Roche Holding notiert im Minus, mit -1,39 %.

Bayer Aktie jetzt kaufen?

Ob die Bayer Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Bayer Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.