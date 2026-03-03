Novo Nordisk - Aktie mit schwachem Handelstag - 03.03.2026

Mit einer Performance von -2,55 % musste die Novo Nordisk Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,56 %, geht es heute bei der Novo Nordisk Aktie nach unten. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Novo Nordisk ist ein führendes Unternehmen im Bereich Diabetesbehandlung mit innovativen Produkten und starker Marktpräsenz.

Der heutige Rückgang verstärkt den Abwärtstrend, den die Novo Nordisk Aktie in den letzten Monaten zeigte. Anleger haben in den letzten drei Monaten Verluste in Höhe von -24,08 % hinzunehmen.

Allein seit letzter Woche ist die Novo Nordisk Aktie damit um -7,66 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -38,11 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Novo Nordisk auf -29,02 %.

Novo Nordisk Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -7,66 % 1 Monat -38,11 % 3 Monate -24,08 % 1 Jahr -64,32 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Novo Nordisk Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum geht es aktuell um die Kursentwicklung der Novo Nordisk-Aktie: Der Titel wirkt gegenüber dem Gesamtmarkt robuster, technisches Bild deutet aber auf Überkauftheit hin. Kernpunkte: Bodenbildung um 32 EUR, Aufwärtsziel ca. 33 EUR und langfristiger Positionsaufbau (2–5 Jahre) unterstützt durch Rückkäufe und Dividende. Fundamentale Debatten handeln von Wegovy/GLP-1, potenziellen Umsatzrisiken aus Klagen und Kostenstrukturen; Put-Absicherungen werden diskutiert. Makroinflation beeinflusst Erschwinglichkeit.

Informationen zur Novo Nordisk Aktie

Es gibt 3 Mrd. Novo Nordisk Aktien. Damit ist das Unternehmen 106,14 Mrd. € wert.

Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Novo Nordisk mit einem Kursziel von 270 dänischen Kronen auf "Equal Weight" belassen. Die Nachfrage nach Wegovy als Abnehmpille sehe nach dem jüngsten Start weiter gut aus, schrieb James …

Nach enttäuschenden Studiendaten kassiert Goldman Sachs die Prognosen radikal ein. Novo Nordisk kämpft plötzlich um sein GLP-1-Narrativ.

Novo Nordisk Aktie jetzt kaufen?

Ob die Novo Nordisk Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Novo Nordisk Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.