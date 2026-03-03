    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNovo Nordisk AktievorwärtsNachrichten zu Novo Nordisk

    Besonders beachtet!

    569 Aufrufe 569 0 Kommentare 0 Kommentare

    Novo Nordisk - Aktie mit schwachem Handelstag - 03.03.2026

    Am heutigen Handelstag muss die Novo Nordisk Aktie bisher Verluste von -2,55 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Novo Nordisk Aktie.

    Besonders beachtet! - Novo Nordisk - Aktie mit schwachem Handelstag - 03.03.2026
    Foto: Novo Nordisk A/S

    Novo Nordisk ist ein führendes Unternehmen im Bereich Diabetesbehandlung mit innovativen Produkten und starker Marktpräsenz.

    Novo Nordisk Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 03.03.2026

    Mit einer Performance von -2,55 % musste die Novo Nordisk Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,56 %, geht es heute bei der Novo Nordisk Aktie nach unten. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Novo-Nordisk AS!
    Long
    224,07€
    Basispreis
    1,57
    Ask
    × 12,91
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    253,51€
    Basispreis
    3,26
    Ask
    × 12,82
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Der heutige Rückgang verstärkt den Abwärtstrend, den die Novo Nordisk Aktie in den letzten Monaten zeigte. Anleger haben in den letzten drei Monaten Verluste in Höhe von -24,08 % hinzunehmen.

    Allein seit letzter Woche ist die Novo Nordisk Aktie damit um -7,66 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -38,11 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Novo Nordisk auf -29,02 %.

    Novo Nordisk Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -7,66 %
    1 Monat -38,11 %
    3 Monate -24,08 %
    1 Jahr -64,32 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Novo Nordisk Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es aktuell um die Kursentwicklung der Novo Nordisk-Aktie: Der Titel wirkt gegenüber dem Gesamtmarkt robuster, technisches Bild deutet aber auf Überkauftheit hin. Kernpunkte: Bodenbildung um 32 EUR, Aufwärtsziel ca. 33 EUR und langfristiger Positionsaufbau (2–5 Jahre) unterstützt durch Rückkäufe und Dividende. Fundamentale Debatten handeln von Wegovy/GLP-1, potenziellen Umsatzrisiken aus Klagen und Kostenstrukturen; Put-Absicherungen werden diskutiert. Makroinflation beeinflusst Erschwinglichkeit.

    Zur Novo Nordisk Diskussion

    Informationen zur Novo Nordisk Aktie

    Es gibt 3 Mrd. Novo Nordisk Aktien. Damit ist das Unternehmen 106,14 Mrd. € wert.

    BARCLAYS stuft NOVO NORDISK auf 'Equal Weight'


    Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Novo Nordisk mit einem Kursziel von 270 dänischen Kronen auf "Equal Weight" belassen. Die Nachfrage nach Wegovy als Abnehmpille sehe nach dem jüngsten Start weiter gut aus, schrieb James …

    Goldman rasiert Novo Nordisk – Milliardenhoffnungen lösen sich auf


    Nach enttäuschenden Studiendaten kassiert Goldman Sachs die Prognosen radikal ein. Novo Nordisk kämpft plötzlich um sein GLP-1-Narrativ.

    Novo Nordisk Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Novo Nordisk Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Novo Nordisk Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Novo Nordisk

    -3,08 %
    -7,27 %
    -37,86 %
    -23,77 %
    -64,17 %
    -53,89 %
    +3,56 %
    +26,33 %
    +1.761,49 %
    ISIN:DK0062498333WKN:A3EU6F



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Novo Nordisk - Aktie mit schwachem Handelstag - 03.03.2026 Am heutigen Handelstag muss die Novo Nordisk Aktie bisher Verluste von -2,55 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Novo Nordisk Aktie.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     