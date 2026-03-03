BHP Group Aktie im Ausverkauf - 03.03.2026

Mit einer Performance von -5,81 % musste die BHP Group Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,75 %, geht es heute bei der BHP Group Aktie nach unten. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

BHP Group ist ein führendes globales Ressourcenunternehmen, das sich auf die Produktion von Eisenerz, Kupfer, Kohle und Erdöl spezialisiert hat. Als einer der größten Bergbaukonzerne weltweit konkurriert es mit Rio Tinto, Vale und Glencore. BHP's Alleinstellungsmerkmale sind seine Diversifikation, nachhaltige Praktiken und technologische Innovationen.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die BHP Group-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +45,51 % zu Buche.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die BHP Group Aktie damit um +6,70 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +18,50 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in BHP Group eine positive Entwicklung von +34,76 % erlebt.

BHP Group Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +6,70 % 1 Monat +18,50 % 3 Monate +45,51 % 1 Jahr +49,63 %

Informationen zur BHP Group Aktie

Es gibt 5 Mrd. BHP Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 170,65 Mrd. € wert.

So schlagen sich die Wettbewerber von BHP Group

Freeport-McMoRan, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -7,09 %. Fortescue Metals Group notiert im Minus, mit -3,27 %. Rio Tinto notiert im Minus, mit -4,43 %. Glencore verliert -2,66 % Anglo American notiert im Minus, mit -5,11 %.

BHP Group Aktie jetzt kaufen?

Ob die BHP Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur BHP Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.