    Springer übernimmt weiteres US-Portal

    Für Sie zusammengefasst
    • Axel Springer kauft Bisnow und expandiert USA.
    • Bisnow: 1,7 Mio Abos, jährlich über 400 Events
    • Teil von Brew Media; USA-Marken inkl. Politico
    Springer übernimmt weiteres US-Portal
    BERLIN (dpa-AFX) - Der Medienkonzern Axel Springer baut seine Aktivitäten in Nordamerika weiter aus. Der Konzern habe das Unternehmen Bisnow erworben, das Nachrichtenangebote und Veranstaltungen für Anbieter von gewerblichen Immobilien im Portfolio habe, teilte Springer in Berlin mit.

    "Bisnow verstärkt die Präsenz von Axel Springer in den USA durch zusätzliche B2B-Kompetenzen, Event-Infrastruktur und Geschäftskontakte", sagte Springer-Vorstandsmitglied Claudius Senst. Bisnow erreiche mehr als 1,7 Millionen Abonnenten und veranstalte jährlich mehr als 400 Events. Zum Kaufpreis machte Springer keine Angaben. Es handele sich eine "signifikante Transaktion", sagte ein Unternehmenssprecher.

    Der Konzern hat seine Aktivitäten in den USA in den vergangenen Jahren massiv ausgebaut. Die größte Übernahme in der Firmengeschichte war der Kauf der digitalen US-Mediengruppe Politico im Oktober 2021. Zu Springer gehören in den USA die Digital-Marken Business Insider und Morning Brew. Bisnow, eine B2B-Plattform, und Morning Brew gehören zur neu geschaffenen Brew Media Group./uk/DP/stw





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
